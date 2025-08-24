Četiri navike mogu usporiti starenje mozga i poboljšati kvalitetu života: Liječnici ih preporučuju

Briga o mentalnoj vitalnosti jedan je od ključnih izazova modernog čovjeka. Iako genetika ima svoju ulogu, istraživanja potvrđuju da upravo životne navike igraju odlučujuću ulogu u očuvanju kognitivnih sposobnosti.

Nikad nije kasno za uvođenje navika koje mogu usporiti starenje mozga i poboljšati kvalitetu života, piše Reader's Digest.

Navike koje štite mozak od prebrzog starenja

Mozak, poput mišića, zahtijeva redovitu mentalnu stimulaciju kako bi ostao vitalan i otporan. Učenje novih vještina, smisleni razgovori i misaone igre učinkoviti su načini za očuvanje kognitivnih funkcija. Liječnici preporučuju svojim pacijentima ove četiri navike koje doprinose zdravlju mozga.

1. Pokrenite tijelo i izazovite um

Fizička i mentalna aktivnost ključni su temelji za zdravo starenje mozga. Čak i umjerena tjelovježba poput brzog hodanja trideset minuta nekoliko puta tjedno poboljšava cirkulaciju, povećava gustoću moždane kore i smanjuje rizik od demencije i moždanog udara.

Jednako je važno neprestano izazivati mozak: učenje jezika, sviranje instrumenta, ples, fotografija pa čak i žongliranje potiču neuroplastičnost - sposobnost mozga da se mijenja i prilagođava. Neurolozi preporučuju "intelektualnu raznolikost": križaljke i Sudoku, šah, slaganje puzzli, svladavanje novih vještina, važno je da te aktivnosti budu zabavne i zahtjevne.

2. Zdrave namirnice poboljšavaju zdravlje mozga

Ono što jedete izravno utječe na funkciju mozga. Mediteranska prehrana bogata voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, ribom, orašastim plodovima i maslinovim uljem učinkovito štiti moždane krvne žile i smanjuje rizik od kognitivnog pada. S druge strane, unos trans masti i prekomjerne količine soli povezani su s oštećenjem pamćenja i poremećajima u funkcioniranju mozga.

3. Socijalna povezanost i kvalitetan odmor

Mozak najbolje funkcionira u društvu. Redoviti socijalni kontakti poput volontiranja, druženja s prijateljima i članovima obitelji ili uključivanja u lokalne aktivnosti dokazano poboljšavaju pažnju i pamćenje. Uz to, kvalitetan san nosi iznimnu važnost: osobe koje spavaju manje od sedam sati po noći imaju znatno veći rizik od razvoja demencije, potvrđuje istraživanje objavljeno u Medical News Today.

Brz način života i stalna izloženost stresu negativno utječu na mentalno zdravlje. Zbog toga ljudi s vremenom mogu postati zaboravniji, rastreseni i umorniji. Jednostavne tehnike poput meditacije mogu pomoći da se ljudi opuste i smanje napetost.

4. Preventivna skrb

Redoviti liječnički pregledi ne predstavljaju isključivo rutinsku obvezu, već imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja. Pravodobno prepoznavanje i učinkovito liječenje kroničnih stanja poput arterijske hipertenzije, hiperkolesterolemije i šećerne bolesti od presudne su važnosti za zaštitu krvnih žila u mozgu.

Ako se takva stanja zanemare, mogu značajno pridonijeti ubrzanju kognitivnog propadanja. Preventivno djelovanje i rana intervencija uvelike smanjuju rizik od razvoja ozbiljnih neuroloških posljedica.

