BADNJI DAN POD ALKOHOLOM /

Predsjednik Gradskog vijeća Bjelovar pijan skrivio nesreću: 'Podnijet ću ostavku'

Predsjednik Gradskog vijeća Bjelovar pijan skrivio nesreću: 'Podnijet ću ostavku'
Foto: Damir Spehar/pixsell

Na sreću, prometna nezgoda prošla je bez težih posljedica, no zbog njegove funkcije događaj nosi moguće političke implikacije

29.12.2025.
12:18
danas.hr
Damir Spehar/pixsell
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Bruno Zadro (64), skrivio je prometnu nesreću u mjestu Utiskani nedaleko od Bjelovara. Nesreća se dogodila na Badnji dan, a policija je utvrdila da je Zadro vozio pod utjecajem alkohola.

Zadro je poznati ginekolog u bjelovarskoj bolnici i član HSLS-a, a nesreća će vjerojatno imati daljnje političke posljedice zbog njegove javne funkcije.

U razgovoru za Klikni.hr, Zadro je potvrdio da će podnijeti ostavku. "Podnijet ću ostavku na sve funkcije", kratko je poručio.

Vozio pod utjecajem alkohola

Podsjetimo, do nesreće je došlo kada je Zadro kotačima automobila zahvatio bankinu, sletio s ceste te udario u ogradu i stablo. 

Na sreću, prometna nezgoda prošla je bez težih posljedica, no zbog njegove funkcije događaj nosi moguće političke implikacije.

"Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 promila. Vozač je prevezen u bjelovarsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede", priopćila je policija, dodavši da je nastala značajna materijalna šteta na vozilu i imovini.

Komentar gradonačelnika

"Saznao sam što se dogodilo tijekom blagdana. Doktoru Zadri želim brz oporavak, važno je da je na kraju sve dobro prošlo za njega i da nema težih ozljeda. Sjest ću s njim i razgovarati što se dogodilo, ali po ovome što sam čitao iz medija ukoliko se radi o vožnji u alkoholiziranom stanju, to sigurno nije dobra poruka koja se šalje javnosti", komentirao je gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

"No, poznavajući doktora Zadru i on je toga svjestan kao osoba bez obzira na to što se radilo o događaju u privatnom vremenu. Mi smo javne osobe. Moramo biti svjesni odgovornosti koju nosimo", nadodao je Hrebak.

