Ugledni član Gradskog vijeća Bjelovara pijan se zabio u stablo, oglasila se policija

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Bruno Zadro (64), skrivio je prometnu nesreću u mjestu Utiskani nedaleko od Bjelovara, javlja Bjelovar.live. Prometna nesreća dogodila se u popodnevnim satima, 24. prosinca. Iz policije su izvijestili kako je Zadro vozio pod utjecajem alkohola.

"Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 promila. Vozač je prevezen u bjelovarsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede", kazali su iz policije, navodeći kako je nastala znatna materijalna šteta na osobnom vozilu i imovini.

Vozač je u jednom trenutku kotačima osobnog auta zahvatio bankinu, sletio s ceste te udario u ogradu i stablo. Na sreću, prometna nezgoda je prošla bez težih posljedica, ali sa sobom nosi moguće političke implikacije zbog funkcije koju Zadro obnaša.

Hrebak: 'To sigurno nije dobra poruka koja se šalje javnosti'

Bruno Zadro cijenjeni ginekolog u bjelovarskoj bolnici, član je HSLS-a te obnaša dužnost predsjednika Gradskog vijeća. Hoće li Zadro snositi političke posljedice, za Bjelovar.live je komentirao Dario Hrebak, gradonačelnik Grada Bjelovara i predsjednik HSLS-a.

"Saznao sam što se dogodilo tijekom blagdana. Doktoru Zadri želim brz oporavak, važno je da je na kraju sve dobro prošlo za njega i da nema težih ozljeda. Sjest ću s njim i razgovarati što se dogodilo, ali po ovome što sam čitao iz medija ukoliko se radi o vožnji u alkoholiziranom stanju, to sigurno nije dobra poruka koja se šalje javnosti.

No, poznavajući doktora Zadru i on je toga svjestan kao osoba bez obzira što se radilo o događaju u privatnom vremenu. Mi smo javne osobe. Moramo biti svjesni odgovornosti koju nosimo" kazao je Hrebak.

