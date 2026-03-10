Zbog 12 centi otuđene imovine mu prijeti deset godina zatvora!

Neimenovani 43-godišnjak iz poljskog Żoryja suočen je s potencijalnom desetogodišnjom zatvorskom kaznom nakon što je prije dva tjedna provalio u stroj za prihvat boca.

Junak priče je uz još jednog očajnika ukrao ključeve aparata i ispraznio boce, kojih je bilo toliko malo da su se partneri u zločinu "obogatili" za svega pedesetak groševa, odnosno 12 centi!

"U petak, 27. veljače, zaštitari su oko 17 sati prijavili dvojicu muškaraca koji su, nakon što su otuđili ključeve, otvorili stroj za recikliranje i počeli ga prazniti. Policajac u patroli koji je stigao na mjesto događaja uhitio je jednog od počinitelja", potvrdila je Poljska televizija (TVP).

Unatoč vrlo skromnoj vrijednosti otuđene imovine, zločin je okvalificiran kao provala, što nosi kaznu do deset godina zatvora, a situaciju nesretnika dodatno će ispred suda otežati činjenica da je višestruki počinitelj.

Naime, istražitelji su također pronašli dokaze da je i prethodno krao u istoj trgovini.

Policajci su podsjetili da se i oni koji pokušaju prevariti automate za prodaju boca koristeći takozvanu "metodu uzice" također suočavaju s vrlo ozbiljnim posljedicama.

"Moderni uređaji zaštićeni su od takvih manipulacija, a oštećenje mehanizma može se smatrati provalom, što je kažnjivo s do 10 godina zatvora", prenijela je u zaključku vijesti postaja TVP.