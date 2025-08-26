Predsjednica Udruge Migrena Hrvatska: 'Ova je bolest treća na svijetu po narušavanju kvalitete života oboljelih'

U podcastu Bez uputnice Net.hr-a o glavoboljama i migrenama - jednoj od najgorih, ali još uvijek nedovoljno poznatoj vrsti glavobolja - govorila je prof. dr. sc. Marina Krpan, predsjednica Udruge Migrena Hrvatska. Udruga se bavi upravo kroničnim glavoboljama i migrenama koje su i dalje među najpodcjenjenijim zdravstvenim problemima.

Ideja za osnivanje udruge proizašla je iz potrebe. Naime i sama profesorica Krpan s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu boluje od migrene.

"Patim od migrene već tridesetak godina i zapravo iz cijele te nemoći i kompleksnosti liječenja i nemogućnosti izlječenja, jer je migrena zapravo neizlječiva bolest, javila se potreba da osnujemo neku svoju zajednicu gdje ćemo okupiti i druge oboljele, stručnjake, gdje ćemo biti jedni drugima podrška. Razmišljali smo kako da pomognemo sebi i svima koji su oboljeli od migrene i tako smo osnovali Udrugu 2018. godine. Išli smo od samih sebe u razmišljanju čime bi sebi mogli pomoći. I tu smo odmah krenuli od tima stručnjaka. Profesorica Darija Matković Laušić, neurologinja iz KBC-a Zagreb, s nama je od prvog dana. I sretni smo što je imamo u timu. Ona nam je velika stručna podrška i omogućava nam da što kvalitetnije prenosimo informacije o migreni, te - ono što je jako bitno, a što zapravo i jest cilj svake udruge - da podižemo svijest o migreni. Važno je da se razbije mit da je migrena obična glavobolja, kako bi nas mogli drugačije doživjeti ljudi iz zajednice i obitelji, pa i poslodavci", objašnjava profesorica Krpan kako je nastala Udruga Migrena, te čime se bavi.

Migrenu prate određene stigme

"Naime, prema međunarodnoj klasifikaciji glavobolja postoje primarne i sekundarne glavobolje. Migrena spada u primarne glavobolje. Sekundarne glavobolje su sve glavobolje koje su uzrokovane nekom drugom bolešću. Dakle, to su simptomi možda bolesti povišenog krvnog tlaka, možda upale sinusa, nekad nedovoljno sna. Dok su migrena, tenzijske i cluster glavobolje primarne glavobolje, a s njima se zapravo i najviše kroz udrugu susrećemo i zapravo, više nam se pacijenti s takvim vrstama glavobolja javljaju," u uvodu nas uči profesorica Krpan.

Foto: Rtl

Teško je znati kakva je vrsta glavobolje tenzijska, clusterska ili migrena, ako se nikada niste s njima susreli, a činjenica je da ljudi koji pate od takvih glavobolja trpe vrlo intenzivne bolove. Migrenu prate i određene stigme, a sve to udruga pokušava ukloniti podižući svijest o problemima s kojima se svakodnevno susreću ljudi koji pate od primarnih vrsta glavobolja.

Što migrenu razlikuje od obične glavobolje?

"Migrena je glavobolja s jakom, intenzivnom boli. To je ono što ju razlikuje od obične glavobolje i to je ono što mi zapravo i kroz udrugu pokušavamo podići svijest ili maknuti stigmu s migrene. Kad kažete da netko ima migrenu ljudi obično misle 'jao to je obična glavobolja, samo treba popiti tabletu i proći će'. Na žalost migrena je neurološka bolest. Znači, neizlječiva je. Potrebne su određene metode liječenja i preventivni pristupi kako bi uopće spriječili da se razvije, obično traje od četiri do 72 sata. Imamo migrene s aurom, migrene bez aure i kronične migrene. Što se tiče tenzijskih i cluster glavobolja, to su isto tako glavobolje visokih intenziteta koji spadaju u migrenu, a učestalo se pojavljuju. Ja, nažalost, osobno patim od migrene s aurom, što je dosta veliki problem. Kod mene se, recimo, događa da mi slika puca gotovo 24 sata prije same glavobolje. Znači, gubi mi se vidno polje. Nekad imam poteškoće u govoru. Drugi simptomi mogu biti utrnulost tijela i ono što je specifično za migrenu ona jako onesposobljava. Po toj onesposobljenosti se svrstava među treću na svijetu bolest koja ozbiljno utječe na narušavanje kvalitete života. A oboljelih imamo puno", pojašnjava prof.dr.sc. Marina Krpan.

O tome kako prepoznati patite li od migrene ili neke od primarnih glavobolja; kako dijagnosticirati migrenu, kome se obratiti za pomo, te kako možemo svi zajedno podići svijest o poteškoćama s kojima se susreću oboljeli od migrena, pogledajte u razgovoru s predsjednicom udruge Migrena Hrvatska.

