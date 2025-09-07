Donosimo najbolji recept za džem od krušaka: Uz ovu metodu dobit ćete prefin okus

Džem od kruške sa svojom nježnom slatkoćom i aromom, klasik je koji svaku zimsku palačinku, komad tosta ili kolač pretvara u pravu poslasticu. Priprema vlastitog džema nije samo način da sačuvate okuse sezone, već i prilika da stvorite nešto zdravo i ukusno, bez nepotrebnih aditiva.

Recept za klasičan džem od krušaka

Ovaj recept koristi metodu maceracije (potapanja voća u šećeru) kako bi se izvukli prirodni sokovi i pektin iz krušaka, što rezultira bogatijim okusom i savršenom teksturom.

Sastojci:

1 kg krušaka (čvršćih, ne prezrelih, poput sorti Williams ili Bosc)

700 g šećera (količinu možete prilagoditi slatkoći krušaka)

Sok od 1 velikog limuna

Opcionalno:

1 štapić cimeta

nekoliko klinčića

malo ekstrakta vanilije za dodatnu aromu

Priprema:

1. Kruške operite, ogulite, očistite od koštica i narežite na sitne kockice (oko 1 cm). Kako sjeckate, odmah ih stavljajte u veliku zdjelu i prelijte limunovim sokom kako ne bi potamnile.

2. Narezane kruške pospite šećerom i dobro promiješajte. Ako koristite začine poput štapića cimeta, dodajte ih sada. Pokrijte zdjelu i ostavite da stoji na sobnoj temperaturi najmanje 4 sata, a idealno preko noći (12 do 24 sata) u hladnjaku. Ovaj korak je ključan jer će kruške pustiti sok, a šećer će se otopiti.

3. Smjesu krušaka i soka prebacite u široki lonac s debelim dnom. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok ne zavrije.

4. Kada džem proključa, smanjite vatru i nastavite kuhati oko 20 do 40 minuta. Drvenom žlicom povremeno uklanjajte pjenu koja se stvara na površini. Džem je gotov kada se smjesa zgusne.

5. Najpouzdaniji način provjere je "test s tanjurićem". Prije početka kuhanja stavite mali tanjurić u zamrzivač. Kada mislite da je džem gotov, stavite žličicu džema na ohlađeni tanjurić i pričekajte 30-ak sekundi. Ako se džem nabora kada ga gurnete prstom, spreman je.

6. Uklonite štapić cimeta ili klinčiće. Vrući džem pažljivo ulijevajte u prethodno sterilizirane i zagrijane staklenke. Ostavite oko jedan centimetar praznog prostora do vrha. Dobro zatvorite poklopcima.

Foto: Shutterstock

Najjednostavniji i najbrži recept za džem od krušaka

Ako nemate vremena za dugotrajnu pripremu, ovaj recept preskače maceraciju i daje odlične rezultate u kraćem vremenu.

Sastojci:

1 kg očišćenih i nasjeckanih krušaka

700 g šećera

Sok od 1 limuna

Priprema:

1. U lonac s debelim dnom stavite nasjeckane kruške, šećer i limunov sok.

2. Kuhajte na laganoj vatri, miješajući dok se šećer potpuno ne otopi.

3. Pojačajte vatru na srednje jaku i kuhajte dok smjesa ne proključa.

4. Smanjite vatru i nastavite kuhati 30 do 50 minuta, ili dok džem ne postigne željenu gustoću. Miješajte češće kako se džem zgušnjava da ne zagori.

5. Napravite test s tanjurićem kako biste provjerili gustoću.

6. Vrući džem ulijte u sterilizirane staklenke i dobro zatvorite.

Zdravija varijanta džema od krušaka i jabuka bez dodanog šećera

Za sve koji izbjegavaju rafinirani šećer, ovaj recept oslanja se na prirodnu slatkoću zrelog voća. Kombinacija krušaka i jabuka, koje su bogate prirodnim pektinom, pomaže u zgušnjavanju bez potrebe za šećerom. Ovaj džem je manje sladak i ima mekšu teksturu, sličnu gustom voćnom namazu.

Sastojci:

1 kg zrelih krušaka

500 g slatkih jabuka (npr. Zlatni delišes)

Sok od 1-2 limuna (prema ukusu)

100 ml vode ili nezaslađenog soka od jabuke

Opcionalno:

1 štapić cimeta

prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

1. Kruške i jabuke operite, ogulite, očistite od koštica i narežite na manje komade. Odmah ih prelijte limunovim sokom kako biste spriječili tamnjenje.

2. Voće, vodu (ili sok) i začine stavite u lonac s debelim dnom.

3. Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko 30 do 40 minuta, dok voće potpuno ne omekša. Povremeno promiješajte.

4. Pasiranje (po želji): Za glađu teksturu, omekšalo voće usitnite štapnim mikserom ili gnječilicom za krumpir.

5. Zgušnjavanje: Maknite poklopac i nastavite kuhati na laganoj vatri još 20 do 30 minuta, dok višak tekućine ne ispari i smjesa se ne zgusne. Miješajte češće da ne zagori. Imajte na umu da ovaj džem neće biti čvrst kao onaj sa šećerom.

6. Punjenje staklenki: Vrući džem ulijte u sterilizirane staklenke i odmah zatvorite. Budući da nema šećera kao konzervansa, preporučuje se pasterizacija (opisana u nastavku) za duže čuvanje ili držanje u hladnjaku oko dva do tri tjedna.

Foto: Shutterstock

Dodatni savjeti za savršen džem od krušaka

Odabir krušaka - Koristite čvrste, blago nezrele kruške. One sadrže više prirodnog pektina, koji je ključan za zgušnjavanje džema.

Ne preskačite limun - Limunov sok nije samo za okus. On sprječava tamnjenje krušaka i pomaže aktivirati pektin, osiguravajući da se džem pravilno zgusne.

Strpljenje s kuhanjem - Nemojte kuhati džem na prejako vatri jer može zagorjeti i postati previše gust. Lagano i postojano kuhanje ključ je uspjeha.

Prilagodite teksturu - Ako volite glađi džem, tijekom kuhanja možete ga lagano usitniti štapnim mikserom ili gnječilicom za krumpir. Za džem s komadićima voća, ostavite kockice cijele.

Sterilizacija je obavezna - Uvijek koristite čiste, sterilizirane staklenke i poklopce kako biste spriječili kvarenje džema. Možete ih sterilizirati kuhanjem u vodi deset minuta ili u pećnici na 150°C oko 15 minuta.

Foto: Shutterstock

Kako pravilno čuvati džem od krušaka?

Pasterizacija

Ovo je najbolja metoda za dugotrajno skladištenje na sobnoj temperaturi.

1. Napunite vruće staklenke vrućim džemom, dobro ih zatvorite.

2. Stavite ih u veliki lonac i ulijte vruću vodu tako da prekrije staklenke za najmanje dva do tri centimetra.

3. Kada voda proključa, kuhajte ih još deset minuta.

4. Pažljivo izvadite staklenke, stavite ih na kuhinjsku krpu i ostavite da se potpuno ohlade (12 do 24 sata). Čut ćete "klik" zvuk kada se poklopac hermetički zatvori.

Ovako pripremljen džem može trajati i do dvije godine na tamnom i hladnom mjestu.

Zamrzavanje

Ohlađeni džem ulijte u posude pogodne za zamrzavanje, ostavljajući malo prostora na vrhu za širenje. U zamrzivaču može stajati do godinu dana.

Čuvanje u hladnjaku

Ako ne planirate dugotrajno skladištenje, džem možete jednostavno čuvati u hladnjaku. Nakon otvaranja, ili ako nije pasteriziran, džem će u hladnjaku trajati tri do četiri tjedna.

