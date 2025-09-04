Kruh koji pomaže u mršavljenju i snižavanju kolesterola: Birajte ove vrste u trgovini

Kruh se često nepravedno poistovjećuje s nezdravim navikama, osobito kada je riječ o dijetama i kontroli tjelesne težine. Zbog straha od ugljikohidrata, glutena ili viška kalorija, mnogi ga u potpunosti izbjegavaju.

Ipak, nutricionisti naglašavaju da kruh ne treba isključivati iz prehrane, već birati one vrste koje doista doprinose zdravlju, piše Eating Well.

Kvalitetan kruh od cjelovitih žitarica vrijedan je izvor vlakana, vitamina i minerala. Njegova redovita, umjerena konzumacija može pomoći u održavanju osjećaja sitosti, regulaciji probave te smanjenju razine lošeg kolesterola. Upravo zato stručnjaci ističu da promišljen odabir kruha može biti važan dio uravnotežene prehrane i podrška očuvanju zdravlja.

Kruh od cjelovitih žitarica vaš najbolji saveznik

Tajna zdravog kruha krije se u cjelovitim žitaricama. Za razliku od bijelog kruha, koji se radi od rafiniranog brašna, kruh od cjelovitih žitarica sadrži sva tri dijela zrna: mekinje, klicu i endosperm. To znači da zadržava sve ključne nutrijente.

Bogat je vlaknima koja potiču osjećaj sitosti, što znači da ćete jesti manje i lakše održavati kalorijski deficit. Istraživanja su pokazala da prehrana bogata cjelovitim žitaricama može značajno doprinijeti gubitku kilograma. Osim toga, topiva vlakna pomažu u smanjenju razine LDL "lošeg" kolesterola, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Najbolje vrste kruha za mršavljenje i zdravlje srca

Iako je svaki kruh od 100 posto cjelovitog zrna dobar izbor, neke se vrste posebno ističu svojim blagodatima.

Raženi kruh

Ovaj gusti i aromatični kruh, često tamnije boje, izvrstan je izbor. Istraživanja pokazuju da raženi kruh ima manji utjecaj na razinu šećera u krvi u usporedbi s pšeničnim, što znači da vas duže drži sitima. Bogat je vlaknima i biljnim spojevima zvanim lignani, koji se povezuju s brojnim zdravstvenim koristima, uključujući smanjeni rizik od srčanih bolesti.

Kruh od kiselog tijesta

Tradicionalno pripremljen kruh od kiselog tijesta prolazi kroz proces fermentacije koji ga čini lakšim za probavu. Fermentacija razgrađuje dio glutena i fitinske kiseline, što tijelu omogućuje bolju apsorpciju minerala poput željeza i kalcija.

Ovaj proces također rezultira nižim glikemijskim indeksom, što je povoljno za regulaciju šećera u krvi. Najbolji izbor je onaj napravljen od cjelovitog brašna.

Kruh sa sjemenkama

Kruh napravljen od proklijalih žitarica (poput popularnog Ezekiel kruha) nudi jedinstvene prednosti. Proces klijanja povećava dostupnost hranjivih tvari, uključujući vitamine B skupine i folate.

Kruh obogaćen sjemenkama poput lana, chije ili bundeve dodaje zdrave omega-3 masne kiseline, dodatna vlakna i proteine, čineći svaku krišku nutritivno bogatijom.

Kako prepoznati i odabrati kvalitetan kruh?

Police trgovina i pekara pune su različitih opcija, stoga je važno znati čitati deklaracije.

Prvi sastojak je ključan: Uvijek provjerite popis sastojaka. Prvi na listi trebao bi biti "cjelovito raženo brašno", "100 posto cjelovito pšenično brašno" ili slično. Izbjegavajte proizvode gdje je prvi sastojak samo "pšenično brašno" jer je to obično rafinirano bijelo brašno.

Provjerite udio vlakana: Dobar pokazatelj kvalitete je sadržaj vlakana. Ciljajte na kruh koji sadrži barem tri grama vlakana po kriški.

Pazite na dodane šećere i sol: Komercijalni kruh sadrži skrivene šećere i prekomjerne količine soli. Birajte opcije s minimalno dodanog šećera.

Trik s tankim kriškama: Ako pazite na unos kalorija, tanko rezani kruh od cjelovitih žitarica može biti odlično rješenje. Omogućuje vam da uživate u sendviču ili tostu uz znatno manji broj kalorija.

