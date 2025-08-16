Napravite ukusan proteinski kruh: Dugo ćete biti siti i nećete imati potrebu za međuobrocima

Proteinski kruh nije samo trend u svijetu fitnessa, već i praktičan i ukusan način za obogaćivanje prehrane kvalitetnim hranjivim tvarima. Bilo da želite izgraditi mišićnu masu, kontrolirati tjelesnu težinu ili jednostavno unijeti više hranjivih sastojaka u organizam, proteinski kruh može biti izvrstan izbor.

Umjesto kupovnih verzija koje često sadrže brojne dodatke, proteinski kruh možete pripremiti i kod kuće, koristeći samo nekoliko jednostavnih sastojaka, piše Bigger Bolder Baking.

Foto: Shutterstock

Prednosti proteinskog kruha

Za razliku od klasičnog bijelog kruha koji se uglavnom sastoji od jednostavnih ugljikohidrata, proteinski kruh nudi znatno bogatiji nutritivni sastav. Ovisno o receptu, jedna kriška može sadržavati od šest do čak petnaest grama proteina, uz dodatak vlakana i zdravih masti, što ga čini vrijednim dodatkom prehrani. Proteini su ključni za izgradnju i oporavak mišićnog tkiva, što je posebno važno za osobe koje redovito vježbaju. Osim toga, visok udio proteina i vlakana doprinosi dugotrajnijem osjećaju sitosti, pomažući u kontroli apetita i smanjenju potrebe za međuobrocima, što olakšava održavanje željene tjelesne težine.

Za razliku od namirnica koje uzrokuju nagle skokove i padove šećera u krvi, proteinski kruh zahvaljujući sadržaju proteina i zdravih masti pruža stabilan i postojan izvor energije, sprječavajući umor i iscrpljenost tijekom dana. Dodatnu prednost predstavlja i jednostavnost pripreme – većina recepata ne zahtijeva upotrebu kvasca ni dugotrajno dizanje tijesta, što proteinski kruh čini idealnim izborom za brzu i praktičnu pripremu kod kuće.

Foto: Shutterstock

Recept za mekani proteinski kruh

Ovaj recept ne koristi kvasac, a rezultat je nevjerojatno mekan i sočan kruh zahvaljujući grčkom jogurtu, koji je i sam izvrstan izvor proteina. Priprema traje svega nekoliko minuta.

Sastojci:

3 šalice (oko 420 g) višenamjenskog ili integralnog brašna

1 žlica praška za pecivo

1 čajna žličica soli

½ čajne žličice sode bikarbone

¾ šalice (oko 170 g) punomasnog grčkog jogurta

1 ½ šalice (oko 360 ml) mlijeka

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. Kalupe za kruh (dimenzija otprilike 23 x 12 cm) obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sol i sodu bikarbonu. U zasebnoj zdjeli umutite grčki jogurt i mlijeko dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Ulijte mokre sastojke u suhe i lagano miješajte špatulom dok se ne sjedine. Nemojte previše miješati. Tijesto će biti gusto i ljepljivo. Prebacite tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Pecite 50-60 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ako vrh počne prebrzo tamniti, prekrijte ga komadom aluminijske folije. Pustite da se kruh hladi u kalupu 10 minuta prije nego što ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi.

Za dodatnu teksturu i hranjivost, u tijesto možete dodati šaku sjemenki lana, suncokreta ili bundeve.

