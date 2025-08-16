Napravite ukusan proteinski kruh: Dugo ćete biti siti i nećete imati potrebu za međuobrocima
Domaći proteinski kruh zdrav je i zasitan izbor koji podržava uravnoteženu prehranu i ciljeve vezane uz tjelesnu težinu
Proteinski kruh nije samo trend u svijetu fitnessa, već i praktičan i ukusan način za obogaćivanje prehrane kvalitetnim hranjivim tvarima. Bilo da želite izgraditi mišićnu masu, kontrolirati tjelesnu težinu ili jednostavno unijeti više hranjivih sastojaka u organizam, proteinski kruh može biti izvrstan izbor.
Umjesto kupovnih verzija koje često sadrže brojne dodatke, proteinski kruh možete pripremiti i kod kuće, koristeći samo nekoliko jednostavnih sastojaka, piše Bigger Bolder Baking.
Prednosti proteinskog kruha
Za razliku od klasičnog bijelog kruha koji se uglavnom sastoji od jednostavnih ugljikohidrata, proteinski kruh nudi znatno bogatiji nutritivni sastav. Ovisno o receptu, jedna kriška može sadržavati od šest do čak petnaest grama proteina, uz dodatak vlakana i zdravih masti, što ga čini vrijednim dodatkom prehrani. Proteini su ključni za izgradnju i oporavak mišićnog tkiva, što je posebno važno za osobe koje redovito vježbaju. Osim toga, visok udio proteina i vlakana doprinosi dugotrajnijem osjećaju sitosti, pomažući u kontroli apetita i smanjenju potrebe za međuobrocima, što olakšava održavanje željene tjelesne težine.
Za razliku od namirnica koje uzrokuju nagle skokove i padove šećera u krvi, proteinski kruh zahvaljujući sadržaju proteina i zdravih masti pruža stabilan i postojan izvor energije, sprječavajući umor i iscrpljenost tijekom dana. Dodatnu prednost predstavlja i jednostavnost pripreme – većina recepata ne zahtijeva upotrebu kvasca ni dugotrajno dizanje tijesta, što proteinski kruh čini idealnim izborom za brzu i praktičnu pripremu kod kuće.
Recept za mekani proteinski kruh
Ovaj recept ne koristi kvasac, a rezultat je nevjerojatno mekan i sočan kruh zahvaljujući grčkom jogurtu, koji je i sam izvrstan izvor proteina. Priprema traje svega nekoliko minuta.
Sastojci:
- 3 šalice (oko 420 g) višenamjenskog ili integralnog brašna
- 1 žlica praška za pecivo
- 1 čajna žličica soli
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- ¾ šalice (oko 170 g) punomasnog grčkog jogurta
- 1 ½ šalice (oko 360 ml) mlijeka
Priprema:
-
Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzija. Kalupe za kruh (dimenzija otprilike 23 x 12 cm) obložite papirom za pečenje.
-
U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sol i sodu bikarbonu.
-
U zasebnoj zdjeli umutite grčki jogurt i mlijeko dok ne dobijete jednoličnu smjesu.
-
Ulijte mokre sastojke u suhe i lagano miješajte špatulom dok se ne sjedine. Nemojte previše miješati. Tijesto će biti gusto i ljepljivo.
-
Prebacite tijesto u pripremljeni kalup i poravnajte vrh.
-
Pecite 50-60 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ako vrh počne prebrzo tamniti, prekrijte ga komadom aluminijske folije.
-
Pustite da se kruh hladi u kalupu 10 minuta prije nego što ga prebacite na rešetku da se potpuno ohladi.
Za dodatnu teksturu i hranjivost, u tijesto možete dodati šaku sjemenki lana, suncokreta ili bundeve.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Pretilost kod Hrvata raste! Nutricionist: Evo zašto hamburger od 700 kalorija nije vrijedan zalogaja