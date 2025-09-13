Tradicionalan, a lagan i zdrav obrok: Pripremite pileće ražnjiće s domaćim satarašem

Sočni i mekani pileći ražnjići, pažljivo marinirani u začinima i pečeni u pećnici do savršene zlatno-smeđe boje, pružaju savršen spoj okusa i mirisa.

Uz njih ide domaći sataraš – klasično povrtno jelo napravljeno od svježe paprike, rajčice i tikvica, lagano dinstano, koje daje osvježavajuću i aromatičnu notu cijelom jelu.

Ova kombinacija predstavlja idealan balans između mesa i povrća, te pruža tradicionalan, a opet lagan i zdrav obrok koji zadovoljava svačiji ukus.

Recept za pileće ražnjiće i sataraš

Sastojci:

Otkošteni pileći batak i zabatak 250 g

Grčki jogurt 50 g

Crvena mljevena paprika 1 žličica

Chilli 1 žličica

Pelati 250g

Crvena paprika 1 kom

Cherry rajčice 100 g

Ljutika 1 kom

Tikvica 1 kom

Origano svježi

Priprema:

Odvojimo kožicu od otkoštenog pilećeg batka i zabatka, meso narežemo na kockice i mariniramo s grčkim jogurtom, crvenom paprikom, chillijem, soli, paprom, maslinovim uljem, te nabodemo meso na štapiće za ražnjiće. Ražnjiće pečemo u pečnici na 220° cca 20 min, ovisno na koliko ste velike komade narezali piletinu. Pileću kožu stavimo između dva masna papira, zatim stavimo na tavu i poklopimo nekim teretom. Kožu pečemo na srednjoj vatri par minuta, okrenemo pa pečemo još minutu do dvije. Kad je koža pečena stavimo je na papir da ocijedimo višak masnoće da bude hrskava. Kod pripreme sataraša moramo biti uz tavu jer sve ide brzo i moramo paziti da povrće ne zagori. Na vruću tavu dodamo ljutiku narezanu na ploškice, kad malo omekša dodamo crvenu papriku narezanu na trakice, nakon minute dodajemo polovice cherry rajčica, češnjak i pustimo još minutu. Zatim dodamo izblendane pelate i pustimo da se reducira. Na kraju dodamo trakice od tikvica, svježi origano, pa kratko termički obradimo i maknemo s vatre.

Na tanjur prvo serviramo sataraš, zatim ražnjiće i pileću kožicu.

