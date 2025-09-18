Odresci neće biti suhi i žilavi: Ovaj jednostavan korak napravit će razliku

Dobar odrezak je nešto najbolje što možete pojesti, ali lako je pogriješiti i pretjerati s pečenjem. Iako savršen odrezak može izgledati kao nešto što je teško napraviti, zapravo to možete postići i kod kuće bez potrebe za odlaskom u skupi restoran.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, odrezak može biti baš onakav kakav želite: sočan, mekan i pun okusa.

Iako postoji mnogo načina za pripremu odreska, postoji jedan sastojak za marinadu koji mnogi preporučuju - balzamični ocat. Na svom kulinarskom blogu Foxes Love Lemons, Lori predlaže da iskoristite kiselost octa kako biste omekšali odreske.

Foto: Shutterstock

Recept za sočne i mekane odreske

Lori je podijelila osobno iskustvo, prisjećajući se kako je odrasla jedući odreske marinirane u talijanskom preljevu za salatu. Također tvrdi da prirodna kiselost balzamičnog octa pomaže omekšavanju mesa zbog čega će odrezak biti iznimno sočan i mekan.

"Okus octa također će dodati kompleksnost i dašak slatkoće, čime se poboljšava okus odreska. Samo četvrtina šalice ovog jakog octa dodaje puno okusa", objasnila je, a prenosi Express.

Marinada s balzamičnim octom priprema se za samo deset minuta, a potrebno je koristiti sastojke koji se mogu pronaći u svakom domu.

Sastojci (za šest osoba):

Tri češnja češnjaka

Pola šalice maslinovog ulja

Četvrtina šalice balzamičnog octa

Četvrtina šalice sojinog umaka

Dvije žlice svježeg limunovog soka

Dvije žlice svijetlog smeđeg šećera

Jedna žlica senfa

Pola žličice crvene paprike

Foto: Pexels

Priprema:

Svi sastojci se trebaju dobro pomiješati u srednje velikoj zdjeli dok smjesa ne postane glatka. Dobit ćete oko jednu do jednu i pol šalicu marinade, što je dovoljno za 500 do 700 grama mesa. Stavite odreske u plitku posudu za pečenje ili vrećicu s patentnim zatvaračem i prelijte ih marinadom. Pokrijete i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a ako je moguće, okrenite meso jednom.

Za intenzivniji okus, marinirajte odreske preko noći. Međutim, izbjegavajte mariniranje duže od 24 sata jer odresci mogu biti žilaviji nakon prženja ili pečenja na roštilju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Urod odličan, ali je Davor prodao svega 500 kila od pet tona