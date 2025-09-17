Zaboravite mlijeko: Jednostavan trik učinit će kajganu savršeno kremastom
Ovako pripremljena kajgana neće biti samo ukusnija, nego će zauvijek promijeniti način na koji pripremate jedno od najjednostavnijih jela
Priprema kajgane možda se čini jednostavnom, ali postoji mali kulinarski trik koji je može učiniti neusporedivo ukusnijom – umjesto mlijeka, dodajte žlicu kiselog vrhnja.
Naime, iako se mlijeko često koristi u pripremi kajgane, ono zapravo može razrijediti okus jaja i učiniti ih vodenastima ili grudastima tijekom termičke obrade. Rezultat su često gumene, suhe nakupine koje nisu privlačne ni na oko ni na nepcu, piše Express.
Recept za kremastiju i ukusniju kajganu
S druge strane, kiselo vrhnje svojim gušćim sastavom pomaže da jaja ravnomjernije i nježnije termički obrađuju, sprječavajući njihovo isušivanje. Kajgana tako postaje znatno kremastija, s teksturom nalik pudingu, i bogatijeg je, punijeg okusa.
Osim toga, ovaj način pripreme je brz i gotovo nepogrešiv – kajgana s kiselim vrhnjem bit će gotova za manje od 10 minuta, bez straha od prekuhavanja.
Sastojci:
-
2 velika jaja
-
1 žlica kiselog vrhnja
-
1 čajna žličica maslaca
-
Sol i papar po ukusu
-
Po želji: naribani sir, vlasac ili drugi dodaci
Priprema:
-
Razbijte jaja u zdjelu i dobro ih umutite dok ne postanu pjenasta i lagana.
-
Dodajte kiselo vrhnje i nastavite miješati dok ne dobijete jednoličnu smjesu, zatim posolite.
-
Na srednje laganoj vatri zagrijte tavu i otopite maslac.
-
Ulijte smjesu u tavu i pustite da odstoji desetak sekundi, zatim lagano miješajte špatulom i preklapajte smjesu kako se počinju stvarati zgrušci.
-
Maknite s vatre dok su jaja još vlažna, jer će nastaviti kuhati i nakon skidanja s ploče.
-
Poslužite na tostu, začinite paprom i uživajte u nježnoj, baršunastoj kajgani.
