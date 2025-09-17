Zaboravite mlijeko: Jednostavan trik učinit će kajganu savršeno kremastom

Priprema kajgane možda se čini jednostavnom, ali postoji mali kulinarski trik koji je može učiniti neusporedivo ukusnijom – umjesto mlijeka, dodajte žlicu kiselog vrhnja.

Naime, iako se mlijeko često koristi u pripremi kajgane, ono zapravo može razrijediti okus jaja i učiniti ih vodenastima ili grudastima tijekom termičke obrade. Rezultat su često gumene, suhe nakupine koje nisu privlačne ni na oko ni na nepcu, piše Express.

Recept za kremastiju i ukusniju kajganu

S druge strane, kiselo vrhnje svojim gušćim sastavom pomaže da jaja ravnomjernije i nježnije termički obrađuju, sprječavajući njihovo isušivanje. Kajgana tako postaje znatno kremastija, s teksturom nalik pudingu, i bogatijeg je, punijeg okusa.

Osim toga, ovaj način pripreme je brz i gotovo nepogrešiv – kajgana s kiselim vrhnjem bit će gotova za manje od 10 minuta, bez straha od prekuhavanja.

Sastojci:

2 velika jaja

1 žlica kiselog vrhnja

1 čajna žličica maslaca

Sol i papar po ukusu

Po želji: naribani sir, vlasac ili drugi dodaci

Priprema:

Razbijte jaja u zdjelu i dobro ih umutite dok ne postanu pjenasta i lagana. Dodajte kiselo vrhnje i nastavite miješati dok ne dobijete jednoličnu smjesu, zatim posolite. Na srednje laganoj vatri zagrijte tavu i otopite maslac. Ulijte smjesu u tavu i pustite da odstoji desetak sekundi, zatim lagano miješajte špatulom i preklapajte smjesu kako se počinju stvarati zgrušci. Maknite s vatre dok su jaja još vlažna, jer će nastaviti kuhati i nakon skidanja s ploče. Poslužite na tostu, začinite paprom i uživajte u nježnoj, baršunastoj kajgani.

