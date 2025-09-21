ZA PRSTE POLIZATI /

Poznata kuharica otkriva: Juha od muškatne bundeve bit će ukusnija bez jednog sastojka

Foto: Pexels

Ako ne možete zamisliti dan bez fine i kremaste juhe, ovaj recept će vas oduševiti

21.9.2025.
13:29
Magazin.hr
Pexels
Recept za juhu od muškatne tikve popularne britanske kuharice Mary Berry pokazuje kako jednostavna promjena u pripremi može značajno poboljšati okus ovog popularnog jesenskog jela.

Ova juha nije samo ukusna, već i vrlo hranjiva. Tikva obiluje vlaknima, vitaminima A i C te antioksidansima koji podržavaju imunitet i zdravlje kože. Budući da je prirodno slatkasta i kremasta, nije joj potrebno dodavati vrhnje, što je čini laganim i zdravim izborom, piše Express.

Foto: Pexels

Recept za juhu od muškatne tikve

Mary Berry savjetuje da se tikva najprije ispeče u pećnici, umjesto da se kuha. Pečenjem se pojačava njezin prirodni okus, što juhu čini bogatijom i aromatičnijom – bez potrebe za dodatnim začinima ili vrhnjem.

Sastojci:

  • 1,5 kg muškatne tikve, oguljene, očišćene i narezane na kockice (oko 3 cm)

  • 1 veliki luk

  • 2 srednje mrkve, oguljene i narezane

  • 1 crvena paprika, očišćena i narezana na kockice

  • 4 žlice maslinovog ulja

  • 1 žlica tekućeg meda (po želji)

  • Komad svježeg đumbira (oko 5 cm), oguljen i nasjeckan

  • 1,5 l povrtnog temeljca

  • Sol i svježe mljeveni crni papar

Foto: Pexels

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija.
  2. U veću zdjelu za miješanje ili vrećicu za zamrzavanje stavite narezanu tikvu, luk, mrkvu i crvenu papriku. Dodajte polovicu maslinovog ulja, posolite, popaprite i dobro promiješajte kako bi se povrće ravnomjerno premazalo. Zatim sve prebacite na veliki lim za pečenje i rasporedite u ravnomjernom sloju.
  3. Pecite 40 do 45 minuta, odnosno dok povrće ne omekša i lagano ne karamelizira na rubovima. Ako koristite med, prelijte ga preko povrća otprilike pet minuta prije kraja pečenja.
  4. Dok se povrće peče, u velikom loncu zagrijte preostalo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte naribani đumbir i kratko ga prepržite, oko minutu, samo da zamiriše. Potom ulijte povrtni temeljac i pustite da zavrije. Kad je povrće gotovo, ubacite ga u lonac i po potrebi dodatno začinite.
  5. Maknite lonac s vatre i sve izmiksajte štapnim mikserom dok smjesa ne postane potpuno glatka. Zatim juhu vratite na vatru, kratko je zagrijte i poslužite vruću, idealno uz komad hrskavog kruha.

JuhaBundevaTikvaTrikKuharicaRecept
