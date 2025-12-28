Razotkrivena mreža zlostavljača djece: 18 uhićenih, a 92 djece vraćeno svojim domovima

Spašeno je gotovo stotinu djece od zlostavljanja na Filipinima nakon dugotrajne međunarodne policijske operacije usmjerene na razbijanje mreža seksualnih predatora.

Australska savezna policija (AFP) objavila je zabrinjavajuće podatke iz istraga provedenih tijekom 2025. godine, koje su dovele do više uhićenja u Australiji povezanih s lancima seksualnog iskorištavanja djece na Filipinima, piše Daily Mail.

AFP je u nedjelju navečer izvijestio da su, u suradnji sa stranim policijskim službama, ukupno 92 djece spašena od seksualnog zlostavljanja, dok je 18 osoba osumnjičenih za omogućavanje zločina uhićeno. Australske vlasti izravno su sudjelovale u izvlačenju 40 djece iz opasnih situacija, a protiv 13 australskih državljana podignute su optužnice.

Velika akcija protiv dječje eksploatacije

Australija je bila jedna od tri zemlje uključene u ovu veliku akciju protiv dječje eksploatacije, uz Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemsku.

Istražitelji navode kako su Australci među najčešćim počiniteljima u ovakvim slučajevima na Filipinima, dijelom zbog slične vremenske zone i izravnih avionskih linija iz većine australskih gradova.

Dodatni faktori su široka upotreba engleskog jezika na Filipinima te snažniji australski dolar u odnosu na lokalno gospodarstvo.

'Ovo je strašno'

AFP-ova detektivka Leesa Alexander, koja je stacionirana u Manili, poručila je da će policija nastaviti razbijati kriminalne mreže i privoditi počinitelje pravdi.

"Strašno je koliko australskih kriminalaca potiče ovu odvratnu potražnju za zlostavljanjem nevine djece na Filipinima", izjavila je Alexander.

"AFP i naši međunarodni partneri odlučni su u borbi protiv ovih zločina, zaštiti djece i izvođenju počinitelja pred sud. Zlostavljanje djece je gnusno i ostavlja trajne posljedice na žrtve", nadodaje. Ranije ovog mjeseca, u jednom posebno potresnom slučaju, 11 djece uklonjeno je iz skrbi troje osumnjičenih pomagača zlostavljača na Filipinima.

Foto: Australska Savezna Policija

Slučaj u Australiji

U Australiji je muškarac (43) iz Wangaratte uhićen u rujnu nakon što su policajci na aerodromu u Melbourneu navodno pronašli materijale sa zlostavljanjem djece prilikom njegova dolaska u zemlju.

Zajednički tim za borbu protiv dječje eksploatacije u saveznoj državi Viktoriji pretražio je njegov dom 1. listopada, pri čemu su zaplijenjeni elektronički uređaji i tiskani materijali koji navodno prikazuju zlostavljanje djece. Forenzičkom analizom uređaja otkriveni su, kako se sumnja, online razgovori s osobama na Filipinima koje su omogućavale prijenose zlostavljanja uživo, kao i dokazi o novčanim transakcijama.

Muškarac je optužen za posjedovanje materijala sa zlostavljanjem djece putem komunikacijskih mreža te za poticanje takvog sadržaja, a za svako kazneno djelo prijeti mu do 15 godina zatvora.

Policija neće stati

Zapovjednica AFP-a za borbu protiv trgovine ljudima, Helen Schneider, poručila je da policija neće stati s naporima u zaštiti djece.

"Nastavit ćemo se boriti kako bismo zaštitili djecu od onih koji ih žele iskoristiti ili zlostavljati", rekla je Schneider.

"Svaka online aktivnost može se pratiti i oni koji misle da mogu nadmudriti policiju griješe. Bez obzira na to gdje se zločin dogodio, pronaći ćemo počinitelje", nadodaje. Također je naglasila važnost suradnje s filipinskom policijom, istaknuvši da je to ključno za procesuiranje odgovornih osoba.

Zajednica u borbi protiv suzbijanja zločina

Šefica filipinske policije za zaštitu žena i djece, brigadna generalica Sheila Portento, pozvala je građane da budu pozorni na znakove zlostavljanja.

"Zajednice moraju prijavljivati sumnjive slučajeve kako bi odgovorni bili privedeni pravdi", poručila je Portento.

"Suradnja filipinske i australske policije presudna je za spašavanje djece, a počinitelji i pomagači bit će procesuirani bez obzira na to u kojoj se zemlji nalaze", nadodala je.

