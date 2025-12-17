Žena iz Zenice osuđena na 18 godina zatvora: Podvodila djevojke za prostituciju

Žena V.E. iz Bosne i Hercegovine nepravomoćno je osuđena na 18 godina zatvora zbog trgovine ljudima, odlučio je Kantonalni sud u Zenici.

Proglašena je krivom za ukupno pet kaznenih djela trgovine ljudima Kaznenog zakona Federacije BiH počinjena između lipnja 2023. godine i travnja 2024. godine na području Zenice.

Prema optužnici, u svom je stanu podvodila dvije maloljetnice i tri punoljetne žene koje je iskorištavala za prostituciju. Prvo ih je vrbovala, zatim poticala na pružanje seksualnih usluga te ih predavala muškarcima, prenosi Klix.ba.

'Ponudu' pokazivala na mobitelu

U presudi se navodi da je organizirala i vodila pružanje seksualnih usluga te dogovarala s klijentima mjesto i vrijeme susreta.

Muškarce je upoznavala s ponudom tako što im je na mobitelu pokazivala slike djevojaka, za svaku određivala cijenu te ih prema tome stavljala u klase.

Nakon dogovora bi određivala termin i lokaciju te naplaćivala dogovoreni iznos.

Osuđena Zeničanka ima pravo žalbe na odluku suda.

