FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSVETIO GA NJEMU /

Hrvatski reprezentativac emotivno proslavio prvi pogodak nakon smrti oca

Hrvatski reprezentativac emotivno proslavio prvi pogodak nakon smrti oca
×
Foto: Spada/zuma Press/profimedia

Ovo je Pašaliću bio četvrti pogodak ove sezone, a ima i četiri asistencija. Pogodak je posvetio ocu

11.1.2026.
8:23
Sportski.net
Spada/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici 20. kola talijanske Serie A sastali su se Atalanta Marija Pašalića i Torino Nikole Vlašića. Domaćini su pobijedili 2-0 i time se približili mjestu koje vodi u Europu.

Atalanta je bila bolja kroz cijelu utakmicu te je kontrolirala posjed. "Plavo-crni su imali 18 udaraca prema golu, a prvi koji je ušao bio je onaj Charlesa De Ketelaerea u 13. minuti. Torino je pokušavao stići do izjednačenja u nastavku, što im nije uspjelo, ali ih je jedan pokušaj skupo koštao. Pri samom kraju utakmice, kada su "Bikovi" pritiskali, njihov je igrač pogrešno ubacio jednu loptu koju su nogometaši Atalante izbili prema centru, gdje se našao Pašalić koji je povukao kontru i postigao pogodak za 2-0."

Pašalić je pogodak posvetio nedavno preminulom ocu, a ovo je našem reprezentativcu bio četvrti pogodak ove sezone. Atalanta je ovom pobjedom došla na 7. mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Mario PašalićAtalantaTorinoSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSVETIO GA NJEMU /
Hrvatski reprezentativac emotivno proslavio prvi pogodak nakon smrti oca