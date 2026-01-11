Hrvatski reprezentativac emotivno proslavio prvi pogodak nakon smrti oca

U utakmici 20. kola talijanske Serie A sastali su se Atalanta Marija Pašalića i Torino Nikole Vlašića. Domaćini su pobijedili 2-0 i time se približili mjestu koje vodi u Europu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Atalanta je bila bolja kroz cijelu utakmicu te je kontrolirala posjed. "Plavo-crni su imali 18 udaraca prema golu, a prvi koji je ušao bio je onaj Charlesa De Ketelaerea u 13. minuti. Torino je pokušavao stići do izjednačenja u nastavku, što im nije uspjelo, ali ih je jedan pokušaj skupo koštao. Pri samom kraju utakmice, kada su "Bikovi" pritiskali, njihov je igrač pogrešno ubacio jednu loptu koju su nogometaši Atalante izbili prema centru, gdje se našao Pašalić koji je povukao kontru i postigao pogodak za 2-0."

Pašalić je pogodak posvetio nedavno preminulom ocu, a ovo je našem reprezentativcu bio četvrti pogodak ove sezone. Atalanta je ovom pobjedom došla na 7. mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?