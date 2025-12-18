Tragedija u obitelji hrvatskog reprezentativca: Preminuo otac Marija Pašalića

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić izgubio je oca Ivana, a klub iz Serie A izrazio je duboku sućut nogometašu i njegovoj obitelji.

Na službenim stranicama Atalante stoji:

“Obitelj Percassi, trener Raffaele Palladino i stožer, suigrači i svi zaposlenici kluba izražavaju Mariju Pašaliću najdublju sućut zbog smrti voljenog oca. Uz njega smo u ovom teškom trenutku i upućujemo iskrenu naklonost i sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima.”

Pašalić je u Atalanti jedan od ključnih igrača, a klub je time želio pokazati potporu i solidarnost u ovim trenucima osobne boli.

