FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Tragedija u obitelji hrvatskog reprezentativca: Preminuo otac Marija Pašalića

Tragedija u obitelji hrvatskog reprezentativca: Preminuo otac Marija Pašalića
×
Foto: Emanuele Comincini/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Pašalić je u Atalanti jedan od ključnih igrača

18.12.2025.
12:53
Sportski.net
Emanuele Comincini/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić izgubio je oca Ivana, a klub iz Serie A izrazio je duboku sućut nogometašu i njegovoj obitelji.

Na službenim stranicama Atalante stoji:

“Obitelj Percassi, trener Raffaele Palladino i stožer, suigrači i svi zaposlenici kluba izražavaju Mariju Pašaliću najdublju sućut zbog smrti voljenog oca. Uz njega smo u ovom teškom trenutku i upućujemo iskrenu naklonost i sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima.”

Pašalić je u Atalanti jedan od ključnih igrača, a klub je time želio pokazati potporu i solidarnost u ovim trenucima osobne boli.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad će doći vrime da se dite vrati materi? 'Volio bih zaključiti karijeru u svom dresu, Hajduk mi je dao sve'

Mario PašalićSerie AOtacSmrt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POČIVAO U MIRU /
Tragedija u obitelji hrvatskog reprezentativca: Preminuo otac Marija Pašalića