Ankica hrabro upitala: 'Hoćeš li mi biti dečko?' Robert nije krio zbunjenost, a evo što je rekao

Romantična putovanja u okviru showa Ljubav je na selu polako dolaze do svog kraja, a dok neki parovi uživaju u početku zajedničkog života, drugi se nalaze na važnoj prekretnici. Tako se u izazovnoj situaciji našao farmer Robert i njegova izabranica Ankica, čiji iskreni razgovor o budućnosti otkriva nesigurnosti i različite poglede na to što ih čeka. Dok je Ankica spremna krenuti u novi početak, Robert je odlučio snažno zakočiti, piše RTL.hr.

"Pa gle, ja bih mogla nastaviti. Recimo da idemo nešto ostvarivati u budućnosti? S moje strane ide u tom smjeru. Pa sad, ti se izjasni", rekla je odlučno.

Foto: Rtl

Ipak, Robert nije dijelio njezino oduševljenje brzim tokom događaja. Iako je priznao da mu je Ankica simpatična i da je draga te dobra osoba, također je bio iskren u tome da jednostavno nije spreman za vezu.

''Htio bih da ostanemo dobri prijatelji i dalje", započeo je oprezno, predlažući da njihov odnos grade polako, na temeljima prijateljstva. "Sve mi je ovo na brzinu. Sad bih da ostanemo u jako dobrim odnosima, ali prebrzo mi je sve to malo, ako me shvaćaš", rekao je Robert, prenosi RTL.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pomalo razočarana, Ankica je pokazala impresivnu razinu razumijevanja. Priznala je da joj strpljenje u prošlosti nije uvijek donijelo željene rezultate, ali je ovaj put odlučila primijeniti drugačiji pristup. "Gle, ja sam ti puno u životu bila strpljiva i nije mi se baš strpljenje isplatilo. Ali naučila sam onako laganini kad treba kočnicu povući. Ako treba strpljenja, probat ćemo i to", izjavila je.

Foto: Rtl

Iako su se dogovorili da će sve ići polako, Ankica nije mogla podnijeti nesigurnost u vezi bez jasnih granica. U trenutku potpune iskrenosti, odlučila ga je izravno pitati: "Hoćeš li mi biti dečko?''

Robert je, iako nespreman, ubrzo odgovorio. ''Ako želiš, mogu ti ostati dečko", rekao je, što je Ankica odmah prihvatila kao pristanak.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak