Četvorica hrvatskih reprezentativaca osigurala prolaz u nokaut fazu Lige prvaka

Nakon šest odigranih kola ovogodišnje sezone Lige prvaka poznato, prolaz u nokaut fazu osiguralo je šest klubova.

Arsenal (6-0-0) s maksimalnih 18 bodova, Bayern (5-0-1) s 15 te tri kluba s 14 bodova - PSG (4-1-1) s gol razlikom 19-8, Manchester City (4-1-1) s gol razlikom 12-6 i Atalanta (4-1-1) s gol razlikom 8-6 drže prvih šest pozicija i osigurali su prolaz u nokaut fazu.

Još uvijek se ne radi o osiguravanju prvih osam pozicija koje vode izravno u osminu finala već se radi o osiguravanju mjesta među 24 ekipe (od 9. do 24 se igra šesnaestina finala).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nokaut fazu su dakle osigurala i četvorica naših igrača. Josip Stanišić s Bayernom, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić sa Cityjem te Mario Pašalić s Atalantom.

Liga prvaka se nastavlja 20. i 21. siječnja iduće godine, a zadnje kolo je 28. siječnja.