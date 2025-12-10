Poslastica u Madridu: Hoće li Guardiola 'potjerati' Alonsa? Leko debitira protiv Arsenala

Liga prvaka, šesto kolo 0 Real Madrid : 0 Manchester City

Athletic Bilbao - PSG 0:0

Bayer Leverkusen - Newcastle 0:0

Benfica - Napoli 0:0

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 0:0

Club Brugge - Arsenal 0:0

Juventus - Pafos 0:0

- Završena su poluvremena na dvije ranije utakmice. U Bakuu je 1:1, poveli su donaćini u desetoj golom Durana, a u 39. je izjednačio Dolberg. U Kraljevskom gradu vode gosti 1:0 golom Elyounoussija u drugoj minuti.

NAJAVA

Srijeda donosi preostalih devet utakmica koje će kompletirati šesto kolo Lige prvaka.

Najzanimljiviji okršaj je svakako onaj u Madridu gdje igraju Real - Manchester City, a od hrvatski predstavnika u akciji su Joško Gvardiol u spomenutoj utakmici na Bernabeuu (bez ozlijeđenog Kovačića), Franjo Ivanović koji s Benficom dočekuje Napoli te Mislav Oršić koji gostuje kod Juventusa.

Niko Kovač s Borussijom Dortmund dočekuje Bodo/Glimt, a Ivan Leko će u svojem drugom mandatu na klupi Club Bruggea igrati kod kuće protiv Arsenala.

U ranijem terminu Ajax bez Josipa Šutala igra kod Qarabaga, a Dominik Kotarski brani na gostovanju Kopenhagena kod Villarreala.