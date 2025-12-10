FREEMAIL
LP SPEKTAKLI /

Poslastica u Madridu: Hoće li Guardiola 'potjerati' Alonsa? Leko debitira protiv Arsenala

Poslastica u Madridu: Hoće li Guardiola 'potjerati' Alonsa? Leko debitira protiv Arsenala
Foto: Paul Ellis/afp/profimedia

Tekstualni prijenos utakmica Lige prvaka od 21 sat pratite UŽIVO na portalu Net.hr

10.12.2025.
19:03
Sportski.net
Paul Ellis/afp/profimedia
Liga prvaka, šesto kolo
10. 12. 2025.
21.00
0
Real Madrid
 
:
0
Manchester City
 

Athletic Bilbao - PSG 0:0

Bayer Leverkusen - Newcastle 0:0

Benfica - Napoli 0:0

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 0:0

Club Brugge - Arsenal 0:0

Juventus - Pafos 0:0

- Završena su poluvremena na dvije ranije utakmice. U Bakuu je 1:1, poveli su donaćini u desetoj golom Durana, a u 39. je izjednačio Dolberg. U Kraljevskom gradu vode gosti 1:0 golom Elyounoussija u drugoj minuti. 

NAJAVA

Srijeda donosi preostalih devet utakmica koje će kompletirati šesto kolo Lige prvaka

Najzanimljiviji okršaj je svakako onaj u Madridu gdje igraju Real - Manchester City, a od hrvatski predstavnika u akciji su Joško Gvardiol u spomenutoj utakmici na Bernabeuu (bez ozlijeđenog Kovačića), Franjo Ivanović koji s Benficom dočekuje Napoli te Mislav Oršić koji gostuje kod Juventusa.

Niko Kovač s Borussijom Dortmund dočekuje Bodo/Glimt, a Ivan Leko će u svojem drugom mandatu na klupi Club Bruggea igrati kod kuće protiv Arsenala. 

U ranijem terminu Ajax bez Josipa Šutala igra kod Qarabaga, a Dominik Kotarski brani na gostovanju Kopenhagena kod Villarreala. 

Liga PrvakaUživoManchester CityReal Madrid
komentara
najčitanije
