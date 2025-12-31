Srpska glumica (57) objavila da ima karcinom: 'Jučer sam imala dvije operacije'

Srpska glumica Milica Milša (57), publici poznata po ulogama u hit-serijama poput Igre sudbine, Zakopanih tajni i kultne Tesne kože, na društvenim je mrežama podijelila osobno svjedočanstvo o borbi s bolešću. Naime, glumici je nedavno dijagnosticiran bazocelularni karcinom kože, nakon čega je odmah podvrgnuta operativnim zahvatima.

'Sasvim slučajno, prije nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promjenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla liječniku i dijagnosticiran mi je bazocelularni karcinom kože na dva mjesta. Jučer sam imala dvije operacije. I dobro je što sam odmah otišla liječniku i što su operacije obavljene odmah. Zato želim upozoriti sve da ne zanemaruju promjene na svojoj koži i da odmah odu liječniku čim primijete nešto slično. Jer, to je jako važno da bi se bolest izliječila. Idemo dalje', napisala je glumica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podršku joj je javno pružio i suprug, producent Žarko Jokanović, koji je uz zajedničku fotografiju na Instagramu kratko poručio kako su i ovu prepreku prošli zajedno te da nastavljaju dalje.

Milica Milša i Žarko Jokanović već više od dva desetljeća u braku su i često se ističu kao jedan od najskladnijih parova na srpskoj javnoj sceni.

Milica Milša prije bila model

Osim bogate glumačke karijere, Milša je ranije bila uspješan model, ovjenčan brojnim nagradama i naslovnicama časopisa. Zanimljivo je i njezino obrazovanje – upisala je čak tri fakulteta: francuski jezik i književnost, fizičku kemiju i glumu. Iako neodlučna, presudnu je ulogu imao savjet majke, koja joj je rekla da će prepoznati pravi put ondje gdje se bude osjećala „kao kod kuće“. Upravo to je, kako sama ističe, pronašla u glumi.

Pogledajte video: Thompson najavio ulazak u političku arenu? Analitičar prognozirao da bi prošao gore od Škore