Policija u lovu na maloljetnike: Ujednoj večeri oduzeto više od 200 petardi, i roditelji će odgovarati

U sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026.“ policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su u ponedjeljak između 18 i 22 sata na području Črnomerca poduzimali mjere i radnje u cilju sprečavanja nedozvoljene prodaje i nedozvoljene uporabe oružja i eksplozivnih tvari odnosno pirotehničkih sredstava.

Obuhvaćeni su otvoreni prostori, ulice, parkovi i trgovi te zone odgojno obrazovnih ustanova u naseljima Malešnica, Špansko, Gajnice i Stenjevec.

Kod dvoje maloljetnika pronađeno 177 petardi

U Gajnicama u Parku 101, brigade HV-a zatečeno je dvoje maloljetnika koji su imali ukupno 177 petardi F2 razreda, koje su privremeno oduzete. Protiv obojice je podnijet Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Zatim u naselju Špansko u parku u zoni ulica Antuna Šoljana i Savske Opatovine maloljetnik nakon što je uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F2, policijskim službenicima dragovoljno je izručio pirotehničko sredstvo kategorije F4, zbog navedenog je izdan Obvezni prekršajni nalog zakonskom zastupniku - roditelju zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Drugi maloljetnik nakon što je uporabio pirotehničko sredstvo kategorije F3, dragovoljno je predao 13 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, zbog čega je podnijet Optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Sva pronađena pirotehnička sredstva su privremeno oduzeta do okončanja prekršajnog postupka.

Također, u petak 26. prosinca 2025. u večernjim satima u parku na području Črnomerca, policijski službenici uočili su maloljetnika s nedozvoljenim pirotehničkim sredstvima. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja odnosno posjedovanja petardi, pirotehničkih sredstava kategorije F3, maloljetniku je uručena pisana obavijest da će se zbog navedenog podnijeti optužni prijedlog, a tri petarde su oduzete.

Policijski službenici su također u ponedjeljak oko 23 sata na okretištu autobusa u Bijeničkoj ulici zatekli maloljetnika koji je bacao nedopušteno pirotehničko sredstvo. Daljnjim postupanjem kod maloljetnika pronađeno je još jedno nedopušteno pirotehničko sredstvo F2 kategorije odnosno petarda.

Nakon toga, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje prekršaja. Uz prisutnosti roditelja, pirotehničko sredstvo je oduzeto, a maloljetniku je uručena obavijest iz čl. 109/A Prekršajnog zakona te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 62. st. 4 Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Jučer tijekom dana obavljena je pretraga obiteljske kuće gdje su pronađena i druga nedopuštena pirotehnička sredstva F2 kategorije i to 111 komada petardi. Sva navedena pirotehnička sredstva su oduzeta.

Zagrebačka policija je i na području Novog Zagreba uočila maloljetnika te utvdila da nedozvoljeno posjeduje jedan komad pirotehničkog sredstva kategorije P1 i jedna komad pirotehničkog sredstva kategorije P2 visokog rizika.

U isto vrijeme, na drugoj adresi na području Novog Zagreba, uočen je još jedan maloljetnik te je utvrđeno da nedozvoljeno posjeduje jedan komad pirotehničkog sredstava kategorije F2 te tri komada pirotehničkih sredstava kategorije F1.

Ujedno, istoga dana, nekoliko minuta kasnije, uočen je tako i još jedan maloljetnik za kojeg su policijski službenici utvrdili da nedozvoljeno posjeduje dva komada pirotehničkih sredstava kategorije F2.

Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv trojice maloljetnika će biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu. O svemu utvrđenom obavješten je nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.

Spriječite na vrijeme opasnost za svoju djecu i moguće štetne posljedice!

Pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu. To su eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje.

Roditelji, budite odgovorni

Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati. Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca pirotehniku ne doživljavaju opasnom ako ju i vi koristite. Pirotehnička sredstva mogu uzrokovati ozbiljne ozljede šaka i prstiju, lica, očiju. Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć!

Najbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije.