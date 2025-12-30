Pitali smo vas kako stati na kraj opasnoj pirotehnici? 'Po džepu, to najviše boli'

NAKON NOVE EKSPLOZIJE /

Snažna eksplozija uznemirila je sinoć stanovnike zapadnog dijela Zagreba. Na igralištu osnovne škole Julija Klovića na Trešnjevci, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu nepoznatu tekućinu koju su zapalili, zbog čega je došlo do snažne detonacije, priopćila je zagrebačka policija.

