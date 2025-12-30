Cijena zlata nikad veća, mnogi krenuli u potragu u 'zlatni trokut': 'Došli smo okušati sreću'
Zbog nestabilnosti u svijetu cijena zlata rasla je cijele godine pa je ovog prosinca dosegnula nikad veće razine. Zato u potragu u kojoj će okušati svoju sreću kreće sve veći broj ljudi. S alatom stižu u australski 'zlatni trokut' - gdje neki dolaze iz hobija, a neki u nadi da će se obogatiti.
Australski 'zlatni trokut' površine je od gotovo 10 tisuća četvornih kilometara – kojom će se većina samo dobro prošetati, dok će se oni sretniji - poprilično obogatiti.
Mnogi Australci ozbiljno ciljaju financijsku dobit pa je broj dozvola za vađenje zlata porastao na 16 tisuća, što je najviše u povijesti.
Neki tragači već su pronašli pravi 'ulov' - komade zlata koji vrijede pravo bogatstvo. A profitirali su i oni koji prodaju opremu za potragu. Najtraženiji komad, detektor metala, koji može otkriti i najmanje komadiće, rasprodan je po cijeloj Australiji samo nekoliko tjedana nakon lansiranja.
Procjenjuje se da će cijena zlata iduće godine nastaviti rasti i približiti se iznosu od čak 5 tisuća dolara. Iznos je to koji garantira da će se ova nova zlatna groznica sigurno nastaviti. Više pogledajte u prilogu.