Načelnica ipak pronašla novac za božićnice: 'To su bile političke igrice većine'

Skandal oko božićnica u Kloštar Ivaniću! Iako je mještane prošli tjedan neugodno iznenadila vijest da božićnice neće dobiti, HDZ-ova načelnica sredstva je ipak pronašla i mještanima se ispričala. Za političke igre proziva SDP koji pak optužbe odbacuje i tvrdi - odgovornost je isključivo na načelnici.

Od Grincha do Djeda Božićnjaka u svega nekoliko dana. Iako su umalo ostali bez nje - mještani Kloštar Ivanića božićnicu ipak imaju. Načelnica se ispričava i tvrdi da krivnja nije njezina.

'Ovo su bile političke igrice većine'

"U devetom mjesecu na našem vijeću predložila sam rebalans proračuna gdje sam zatražila dodatnih 11 i pol tisuća eura kako bi bilo dosta sredstava za isplatu svih božićnica. No, vijeće je na tom istom rebalansu amandmanom SDP-a skinulo tih 11 i pol tisuća eura i nisu mi odobrena. Ovo su bile političke igrice većine u vijeću jer ja nemam većinu u vijeću", rekla nam je HDZ-ova načelnica Kloštar Ivanića Jasenka Haleuš.

Bivši SDP-ov načelnik Željko Filipović koji je na čelu Kloštar Ivanića bio 12 godina, prozivke odbacuje i uzvraća da božićnica skoro nije bilo... "Samo zbog nesposobnosti obnašateljice dužnosti načelnice Općine Kloštar Ivanić. Vijećnici SDP-a i svi ostali su kod rebalansa u devetom mjesecu izglasali jedan amandman, ali samo amandman koji nije povećavao iznos i u okvirima toga se moglo podijeliti božićnice."

Mještanima politika Božić ipak nije ukrala. Jadranko Bilandžić nam kaže: "Glupo je što je ispalo sve tako kako je ispalo. Jednostavno zbog nekih prepucavanja koja nisu trebala biti." A Nada Vučković ističe: "Pomirili smo se i s tim da nema novaca s obzirom na to da je takva izborna godina bila."

'Osjećam se kao prosjak'

Dobili su zato što je načelnica preraspodijelila sredstva unutar proračuna. I to 50 eura mještani s mirovinom do 600 eura kao i nezaposleni, a 30 eura oni kojima je mirovina od 600 do 900 eura. Josip Maričišć smatra: "Ovi koji malo imaju oni su stvarno trebali dobiti i više." A Frano Milić nam se požalio zbog čekanja u redu: Kažem da se osjećam poniženo. Zato što moram stajati u redu, da su to isplatili na neki račun... Osjećam se kao prosjak."

Mještanka Vesna Novosel stala je pak u obranu načelnice. "Naša načelnica je žena, a muški vijećnici i bivši načelnik i oni koji su se željeli kandidirati za načelnike ne mogu podnijeti da bude žena. I ja to razumijem. Sto posto. Ne mogu se s tim nositi muški. Mi smo mala sredina."

SDP odgovara - načelnica je mogla tražiti rebalans za božićnice na sjednici u prosincu. "Kod primopredaje dužnosti sam joj ponudio suradnju, ponudio - idemo odmah u rebalans. Zašto ona to nije prihvatila, ne znam", govori nam Filipović. Ona vjeruje da većinu za to ponovno ne bi imala. "No, svi će dobiti božićnice, ja vjerujem da je većina već isplaćena", poručuje načelnica. U slučaju da nekome još nije, po božićnicu u općinu može doći još sutra.