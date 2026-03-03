FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRESE SE TLO /

Potres probudio Sisak: 'Tresao je pet sekundi, pomicao mi se krevet'

Potres probudio Sisak: 'Tresao je pet sekundi, pomicao mi se krevet'
×
Foto: emsc

Jak potres pogodio je područje Siska u ranim jutarnjim satima utorka. Iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) izvijestili su o magnitudi od 2.9 stupnjeva po Richteru

3.3.2026.
7:06
danas.hr
emsc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jak potres pogodio je područje Siska u ranim jutarnjim satima utorka. Iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) izvijestili su o magnitudi od 2.9 stupnjeva po Richteru.

Epicentar potresa bio je 4 kilometra sjeverozapadno od Siska.

Građani pogođeni potresom na aplikaciji EMSC-a pišu: 

"Centar dosta se osjetilo." "Staro Pračno - jak potres, tutnjava i trešnja." "Sisak, dva jaka udara". "Sisak centar, dugo i jako", "Podrhtavanje oko 5 sekundi i pomicanje kreveta, dosta neugodno."

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu

SisakPotresEmsc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx