Potres probudio Sisak: 'Tresao je pet sekundi, pomicao mi se krevet'
Jak potres pogodio je područje Siska u ranim jutarnjim satima utorka. Iz Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) izvijestili su o magnitudi od 2.9 stupnjeva po Richteru
Epicentar potresa bio je 4 kilometra sjeverozapadno od Siska.
Građani pogođeni potresom na aplikaciji EMSC-a pišu:
"Centar dosta se osjetilo." "Staro Pračno - jak potres, tutnjava i trešnja." "Sisak, dva jaka udara". "Sisak centar, dugo i jako", "Podrhtavanje oko 5 sekundi i pomicanje kreveta, dosta neugodno."
