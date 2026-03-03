FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUŽIČASTE RUŽE /

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja: 'Tako zagrliš prijatelja'

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja: 'Tako zagrliš prijatelja'
×
Foto: RTL

Tko je doista napravio korak naprijed, a tko ostao na mjestu - pokazat će nova epizoda

3.3.2026.
7:08
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dan nakon ružičastih ruža donosi lavinu komentara u vili. „Dosta nam je negativnih novosti“, poručit će jedna djevojka dok druga otvoreno priznaje: „Nadam se da na grupni spoj više nikad ne idem s Majom.“

Napetost raste i u vili. „Maja je sitna riba za mene“, odjeknut će uz bazen dok će druga kandidatkinja primijetiti: „Općenito je atmosfera napetija.“

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja: 'Tako zagrliš prijatelja'
Foto: RTL

Na spojevima sa Savršenima tražit će se potvrde i odgovori. „Mogu ti reći da se ti meni stvarno sviđaš i da se trudim zbog tebe i da mi nije lako kad ideš s drugim curama na spoj, ali sam prihvatila situaciju kakva je i time dovoljno pokazujem da se trudim zbog tebe“, iskreno će poručiti jedna od djevojaka Karlu. Njegov odgovor neće biti ništa manje težak: „Stvarno nije lagano. Ima par cura s kojima sam razvio osjećaje. Znam da je njima teško, ali moraju znati da je i meni teško.“

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja: 'Tako zagrliš prijatelja'
Foto: RTL

No nisu svi zagrljaji jednako doživljeni. „Tako zagrliš prijatelja“, komentirat će razočarano jedna kandidatkinja.

Povratak u vilu neće proći bez podbadanja. „Obje pričaju da su se obojica zaljubili u njih, a nijedna nije ostala na spoju“, zaključit će jedna od djevojaka dok će druga samo kratko reći: „Baš sam umorna.“

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja: 'Tako zagrliš prijatelja'
Foto: RTL

Tko je doista napravio korak naprijed, a tko ostao na mjestu - pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO:Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u

 

Gospodin Savršeni 2026Voyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx