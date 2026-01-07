Korupcija i prostitucija u pozadini? Mračna prošlost vlasnika bara u kojem je poginulo 40 ljudi

Nakon stravičnog požara u kojem je tijekom novogodišnje proslave život izgubilo najmanje 40 ljudi u švicarskom skijalištu Crans-Montani, u fokus javnosti dolaze ozbiljna pitanja o sigurnosti objekta, ali i prošlosti njegova vlasnika.

Požar je izbio u prepunom baru u popularnom skijalištu u kantonu Valais, a prema podacima vlasti, među žrtvama su mladi u dobi od 14 do 39 godina, pri čemu je velik broj njih bio mlađi od 18 godina. Tragedija je potresla Švicarsku, ali i susjedne zemlje, jer su se u baru nalazili gosti iz više europskih država.

Kako istraga napreduje, istražitelji su potvrdili da objekt dulje vrijeme prije požara nije bio podvrgnut sigurnosnim inspekcijama, što dodatno pojačava sumnje u propuste nadležnih službi.

Francuski mediji danas su objavili da je vlasnik bara, Jacques Moretti, u prošlosti imao kaznene presude. Prema izvorima bliskima istrazi, Moretti je 2008. godine u francuskom gradu Annecyju osuđen na 12 mjeseci zatvora, od čega osam mjeseci uvjetno, zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom.

Dvije godine kasnije, 2010., osuđen je i zbog korupcije u Bastiji, navode francuski mediji.

Dok se tuguje za žrtvama, sve je više pitanja o tome kako je objekt s takvom prošlošću i bez redovitih nadzora mogao raditi i ugostiti velik broj mladih ljudi u novogodišnjoj noći. Istraga o uzrocima požara i odgovornosti nadležnih institucija i dalje traje.

Pogledajte video: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'