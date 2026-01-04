Ovo je popis svih 40 žrtava požara u Švicarskoj: Dječak i djevojčica imali samo 14 godina...

Policija je identificirala tijela svih 40 poginulih u smrtonosnom požaru koji je izbio u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montani tijekom dočeka Nove godine.

Žrtve su bile u dobi od 14 do 39 godina, a njih čak 15 bilo je mlađe od 18 godina.

Najmlađe žrtve bile su djevojčica iz Švicarske i dječak iz Francuske. Oboje su imali tek 14 godina, piše BBC.

Objavljen popis po državama

Švicarski portal Blick objavio je popis stradalih po državama.

Švicarska (22 žrtve)

Tinejdžerica od 14 godina

Četiri djevojčice u dobi od 15 godina

Troje tinejdžera u dobi od 16 godina

Djevojka od 16 godina

Tinejdžer od 17 godina

Troje tinejdžera u dobi od 18 godina

Djevojka od 18 godina

Muškarac u dobi od 20 godina

Žena u dobi od 21 godine

Muškarac u dobi od 21 godine

Dvije žene, stare 22 godine

Dvije žene u dobi od 24 godine (od kojih je jedna imala i francusko državljanstvo)

Muškarac star 31 godinu

Francuska (osam žrtava)

Tinejdžer od 14 godina

Djevojčica od 15 godina (imala je i izraelsko i britansko državljanstvo)

Tinejdžer od 17 godina

Muškarac u dobi od 20 godina

Muškarac u dobi od 23 godine

Žena u dobi od 26 godina

Žena u dobi od 33 godine

Muškarac u dobi od 39 godina

Italija (šest žrtava)

Djevojčica od 15 godina

Djevojka od 16 godina

Četiri tinejdžera u dobi od 16 godina (od kojih je jedan imao i emiratsko državljanstvo

Još su poginuli žena (22) iz Portugala, tinejdžer (17) iz Belgije, tinejdžer (18) iz Rumunjske i tinejdžer (18) iz Turske. Ranije smo pisali o Stefanu Ivanoviću (31), podrijetlom iz Srbije, koji je u baru radio kao zaštitar i poginuo dok je spašavao ljude. Srbijanski mediji ranije su izvijestili da ima dvojno državljanstvo pa se vjeruje da je naveden kao Švicarac.

Ozlijeđeno 119 ljudi

Podsjetimo, u buktinji je ozljede zadobilo još 119 ljudi. Mnogi imaju teške opekline, šestero njih toliko teške da još nisu ni identificirani.

U tijeku je istraga protiv francuskog para koji je upravljao barom. Preliminarna istraga utvrdila je da su požar vjerojatno uzrokovale prskalice na bocama čije su iskre zahvatile strop.

