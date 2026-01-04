Ovo je popis svih 40 žrtava požara u Švicarskoj: Dječak i djevojčica imali samo 14 godina...
Ozlijeđeno je 119 ljudi, mnogi imaju teške opekline, šestero njih toliko teške da još nisu ni identificirani
Policija je identificirala tijela svih 40 poginulih u smrtonosnom požaru koji je izbio u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montani tijekom dočeka Nove godine.
Žrtve su bile u dobi od 14 do 39 godina, a njih čak 15 bilo je mlađe od 18 godina.
Najmlađe žrtve bile su djevojčica iz Švicarske i dječak iz Francuske. Oboje su imali tek 14 godina, piše BBC.
Objavljen popis po državama
Švicarski portal Blick objavio je popis stradalih po državama.
Švicarska (22 žrtve)
- Tinejdžerica od 14 godina
- Četiri djevojčice u dobi od 15 godina
- Troje tinejdžera u dobi od 16 godina
- Djevojka od 16 godina
- Tinejdžer od 17 godina
- Troje tinejdžera u dobi od 18 godina
- Djevojka od 18 godina
- Muškarac u dobi od 20 godina
- Žena u dobi od 21 godine
- Muškarac u dobi od 21 godine
- Dvije žene, stare 22 godine
- Dvije žene u dobi od 24 godine (od kojih je jedna imala i francusko državljanstvo)
- Muškarac star 31 godinu
Francuska (osam žrtava)
- Tinejdžer od 14 godina
- Djevojčica od 15 godina (imala je i izraelsko i britansko državljanstvo)
- Tinejdžer od 17 godina
- Muškarac u dobi od 20 godina
- Muškarac u dobi od 23 godine
- Žena u dobi od 26 godina
- Žena u dobi od 33 godine
- Muškarac u dobi od 39 godina
Italija (šest žrtava)
- Djevojčica od 15 godina
- Djevojka od 16 godina
- Četiri tinejdžera u dobi od 16 godina (od kojih je jedan imao i emiratsko državljanstvo
Još su poginuli žena (22) iz Portugala, tinejdžer (17) iz Belgije, tinejdžer (18) iz Rumunjske i tinejdžer (18) iz Turske. Ranije smo pisali o Stefanu Ivanoviću (31), podrijetlom iz Srbije, koji je u baru radio kao zaštitar i poginuo dok je spašavao ljude. Srbijanski mediji ranije su izvijestili da ima dvojno državljanstvo pa se vjeruje da je naveden kao Švicarac.
Ozlijeđeno 119 ljudi
Podsjetimo, u buktinji je ozljede zadobilo još 119 ljudi. Mnogi imaju teške opekline, šestero njih toliko teške da još nisu ni identificirani.
U tijeku je istraga protiv francuskog para koji je upravljao barom. Preliminarna istraga utvrdila je da su požar vjerojatno uzrokovale prskalice na bocama čije su iskre zahvatile strop.
POGLEDAJTE VIDEO: Dječak gledao scene užasa, ljudi su gorjeli pred njegovim očima: 'Plakali su i padali po podu'