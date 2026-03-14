ZANIMLJIV TAJMING /

Upozorenje susjedima i Washingtonu? Sjeverna Koreja ispalila više od 10 balističkih projektila

Foto: Jung Yeon-je/AFP/Profimedia/Ilustracija

Južna Koreja i Washington ovog su tjedna započeli velike godišnje vježbe u Južnoj Koreji

14.3.2026.
10:14
Hina
Sjeverna Koreja ispalila je u subotu više od 10 balističkih projektila u more, priopćila je južnokorejska vojska, dok američke i južnokorejske snage provode vojne vježbe, a američki predsjednik Donald Trump obnavlja ponude za dijalog s Pjongjangom.

Japanska obalna straža izjavila je da je otkrila aktivnost koja je najvjerojatnije ispaljivanje balističkog projektila u more. Kako se čini, pala je izvan japanske ekskluzivne ekonomske zone, izvijestio je javni japanski medijski servis NHK, pozivajući se na vojsku.

Projektili su lansirani iz područja u blizini glavnog grada Pjongjanga, oko 13:20 sati prema moru uz istočnu obalu zemlje, priopćio je Združeni stožer Južne Koreje.

Sjeverna Koreja već više od dva desetljeća testira širok raspon balističkih i krstarećih raketa u nastojanju da razvije način lansiranja nuklearnog oružja, za koje se vjeruje da ga je uspješno izgradila.

Ne mari za sankcije

Kao reakcija na te radnje, Pjongjang je pod višestrukim sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a od 2006. godine, ali na njih se ne obazire unatoč ozbiljnim preprekama koje su stvorile njegovoj trgovini, gospodarstvu i obrani.

Južna Koreja i Washington ovog su tjedna započeli velike godišnje vježbe u Južnoj Koreji, za koje tvrde da su isključivo obrambene jer im je cilj testiranje spremnosti protiv vojnih prijetnji iz Sjeverne Koreje.

Stotine američkih i južnokorejskih vojnika u subotu su izveli vježbe prelaska rijeka zajedno s opremom, uključujući tenkove i oklopna borbena vozila, pod nadzorom zapovjednika njihovih združenih snaga. Američka vojska ima oko 28.500 vojnika i eskadrila borbenih zrakoplova stacioniranih u Južnoj Koreji.

Sjeverna Koreja često bjesni zbog takvih vježbi tvrdeći da je to "generalna proba" za oružanu agresiju saveznika protiv nje.

U četvrtak se južnokorejski premijer Kim Min-seok sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu kako bi razgovarali o načinima ponovnog otvaranja dijaloga sa Sjevernom. Trump jedva čeka iskoristiti svaku priliku da sjedne sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, rekao je južnokorejski premijer Kim novinarima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
