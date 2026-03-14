Marijana Batinić vraća se na ekrane, novi kulinarski show 'Igra chefova' uskoro na RTL-u!

Show donosi dinamične kulinarske izazove u kojima će se nakon audicija formirati timovi, a kandidati će imati priliku pokazati znanje, kreativnost i snalažljivost u kuhinji. Uz natjecateljski duh, format obećava puno energije, emocija i impresivnih kulinarskih trenutaka, a Marijana Batinić ne skriva koliko se raduje povratku na set i radu s ekipom i kandidatima.

"Jako sam sretna što se vraćam na televiziju. Riječ je o projektu koji zrači nevjerojatnom energijom. Nedostajali su mi set, snimanja i kreativna atmosfera koja nastaje kad se ekipa okupi oko jednog projekta", izjavila je Marijana koja će u ovom formatu biti podrška natjecateljima dok ih informira o zadacima i odlukama chefova.

"Posebno je zabavna upravo interakcija među chefovima, ali i natjecateljima, a radna atmosfera na setu je prijateljska i opuštena od prvog trenutka - puna smijeha i dobre energije, baš poput onoga što gledatelji mogu očekivati."

"Chefovi su fantastični - svaki ima svoj stil, temperament i jedinstven pristup kuhanju. S jedne strane izazivaju strahopoštovanje, a s druge, suradnja s njima je laka i ugodna. Različiti tipovi stvaraju izvrsnu dinamiku, a povezuje ih to što su sva trojica izrazito duhoviti. Baš se zabavljamo i uživamo u cijelom procesu", kaže voditeljica koja jedva čeka naučiti nove kulinarske trikove.

"Kuham od malih nogu. Kod nas doma sve se vrti oko stola, omiljene emisije su nam kulinarski showovi, a meni najdraži voditeljski angažmani upravo su kulinarske radionice jer sam veliki gurman. Ovo je moj drugi kulinarski show na televiziji i raduje me sve što sam do sada vidjela i okusila - veseli me i što već sada znam da ću, poput gledatelja, izaći iz ovog showa kao bolja kuharica. Pripremite se učiti uz smijeh i uzbuđenje!"

Uz iskusne mentore, ambiciozne natjecatelje i voditeljicu koja publiku osvaja svojom neposrednošću i šarmom, 'Igra chefova' donosi spoj gastronomije, natjecateljskog duha i dobre energije - recept za ukusnu televizijsku avanturu koja će oduševiti gledatelje diljem Hrvatske.

Nova gastro pustolovina - ovog proljeća na RTL-u.

