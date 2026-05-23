Jakirović u nevjerici: 'Teško mi je opisati što osjećam'

Nevjerojatno je što smo napravili u ovoj iznimno zahtjevnoj sezoni, rekao je trener nogometaša Hulla Sergej Jakirović koji je klub uveo u englesku Premier ligu, po prvi puta nakon 2017. godine.

U finalnoj utakmici doigravanja za ulazak u elitni razred, na mitskom Wembleyju, Hull je s minimalnih 1-0 pobijedio Middlesbrough, a pogodak odluke postigao je McBurnie u 95. minuti.

„Teško mi je opisati što osjećam u ovom trenutku. Ne mogu vjerovati da smo došli ovako daleko, da smo ugledali cilj. Uspjeli smo jer smo znali patiti u ovom finalnom susretu, ali i kroz cijelu sezonu. Bilo je iscrpljujuće. Ova liga je iznimno intenzivna i teška“, rekao je nakon velikog slavlja nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama.

Cijelu utakmicu dobro je mrežu Hulla čuvao hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, baš kao i tijekom sezone.

„Kompletna dugačka sezona je bila strašno teška. Ali, čim je završila sve smo zaboravili što se događalo. Nije više bilo važno tko je koliko bodova osvojio. Ispred nas su bile dvije utakmice koje moramo dobiti, na ovaj ili na onaj način. Uspjeli smo i ne mogu vjerovati da jesmo“, zaključio je Jakirović.