BUKTINJA U ŠVICARSKOJ /

Hrvatski stručnjak istaknuo važan detalj tragedije: 'Tu se možda izgubila dragocjena minuta'

Navodi da primjer iz Švicarske pokazuje da se u klubovima mora ulagati u sigurnost u smislu tehničke opremljenosti objekata i organizacijskog aspekta događaja

4.1.2026.
21:12
RTL Danas
X/screenshot/rtl Danas
Policija je identificirala još 16 žrtava smrtonosnog požara u noćnom klubu u poznatom švicarskom skijalištu, čime je broj identificiranih poginulih porastao na 24 od ukupno 40 stradalih. 

Razgovarali smo s Draženom Najmanom, iskusnim stručnjakom za sigurnost u klubovima koji nam je pojasnio zašto je svaka sekunda bila važna. 

Važna je tehnička opremljenost

"Kada se počeo širiti požar na plafonu noćnog kluba koji je navodno u razini minus jedan, gosti su počeli snimati početak požara i to im je vjerojatno bilo dodatno uzbuđenje. Tu se možda izgubila dragocjena minuta ili dvije da se ljudi počnu evakuirati i da napuste mjesto. Kada je eskaliralo onda je bilo očito kasno", govori Najman, inače član uredništva časopisa za područje zaštite osobe i imovine.

Navodi da primjer iz Švicarske pokazuje da se u klubovima mora ulagati u sigurnost u smislu tehničke opremljenosti objekata i organizacijskog aspekta događaja. "Tehnički dio odnosi se na protupožarnu zaštitu, evakuacijske koridore, dovoljno izlaza i ulaza, sigurnosno osoblje", ističe naš sugovornik. 

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

