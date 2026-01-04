Hrvatski stručnjak istaknuo važan detalj tragedije: 'Tu se možda izgubila dragocjena minuta'

Policija je identificirala još 16 žrtava smrtonosnog požara u noćnom klubu u poznatom švicarskom skijalištu, čime je broj identificiranih poginulih porastao na 24 od ukupno 40 stradalih.

Razgovarali smo s Draženom Najmanom, iskusnim stručnjakom za sigurnost u klubovima koji nam je pojasnio zašto je svaka sekunda bila važna.

Važna je tehnička opremljenost

"Kada se počeo širiti požar na plafonu noćnog kluba koji je navodno u razini minus jedan, gosti su počeli snimati početak požara i to im je vjerojatno bilo dodatno uzbuđenje. Tu se možda izgubila dragocjena minuta ili dvije da se ljudi počnu evakuirati i da napuste mjesto. Kada je eskaliralo onda je bilo očito kasno", govori Najman, inače član uredništva časopisa za područje zaštite osobe i imovine.

Navodi da primjer iz Švicarske pokazuje da se u klubovima mora ulagati u sigurnost u smislu tehničke opremljenosti objekata i organizacijskog aspekta događaja. "Tehnički dio odnosi se na protupožarnu zaštitu, evakuacijske koridore, dovoljno izlaza i ulaza, sigurnosno osoblje", ističe naš sugovornik.

