Pogođen grčki tanker koji se približavao ruskoj luci, vlasti zaprijetile žestokom reakcijom

Neidentificirani objekt pogodio je tanker Maran Homer koji je plovio pod grčkom zastavom dok je čekao dopuštenje za ulazak na terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC) u ruskoj crnomorskoj luci Novorossijsku.

Tvrtka Maran Tankers potvrdila je da nasreću nije bilo ozlijeđenih te da je posada na sigurnom, prenosi Reuters.

Brod, koji je plovio izvan ruskih teritorijalnih voda i čekao teret kazahstanske sirove nafte, pogođen je u 4.35 sati po lokalnom vremenu.

Na palubi je nastala samo materijalna šteta.

Brod, kojeg je unajmio američki naftni div Chevron, plovio je iz Soluna na sjeveru Grčke prema crnomorskoj luci i trebao je nastaviti plovidbu prema Istanbulu. Associated Press piše da ge pogođen dronom ili raketom prije nego što je pokupio kazahstansku naftu, prema grčkim vladinim dužnosnicima i grčkoj operativnoj tvrtki broda.

Grčki ministar pomorstva Vassilis Kikilias rekao je da će Atena podnijeti "snažnu pritužbu" zemlji koja se smatra odgovornom, bez navođenja daljnjih detalja. Kasnije je identificirao Ukrajinu kao zemlju koja često izvodi napade u Crnom moru.

Tanker je u međuvremenu napustio luku.

Kazahstansko ministarstvo energetike izjavilo je da u to vrijeme na brodu nije bilo kazahstanske nafte.

