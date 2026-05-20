Meri Goldašić u buntovnom izdanju pozirala na luksuznom katamaranu: 'Zadajem glavobolju luksuzu'

Poznata influencerica i televizijsko lice Meri Goldašić (33) ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Svojom posljednjom objavom s luksuznog katamarana pokazala je da uživa u životu punim plućima, ali na svoj, prepoznatljivo odvažan način. Fotografija na kojoj nasmijana pozira s oba srednja prsta u zraku, uz opis "Zadajem glavobolju luksuzu", brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Objava je zapravo galerija trenutaka s idiličnog dana provedenog na moru. Niz fotografija i kratkih videa prikazuje Goldašić kako se opušta s prijateljicama na luksuznom katamaranu, uživajući u suncu i čaši bijelog vina. Nedavno je postala kapetanica tima u RTL-ovom kvizu "Tko bi rekao", čime je potvrdila svoj status svestrane medijske ličnosti, a samo nekoliko dana ranije pojavila se na prestižnom događaju Story Hall of Fame.

Njezin provokativan, ali istovremeno i zaigran stav, mnogi su pratitelji protumačili kao poruku samopouzdanja i snage. U komentarima su joj pružili veliku podršku, nazivajući je "kraljicom" i poručujući joj da "samo kida". Komentari poput "To je jedini način živjeti ovaj život" pokazuju da njezina autentičnost i hrabrost snažno odjekuju kod publike. Dok s jedne strane prikazuje glamur i luksuz, s druge podsjeća da su najvažniji autentičnost i uživanje u trenutku, bez obzira na pravila.