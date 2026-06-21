'Ljeto u hladu': Pokažite nam svoj omiljeni ljetni kutak i osvojite vrijedne nagrade!

Postoji li na vašem balkonu, terasi ili u vrtu posebno mjesto na kojem najradije ispijate jutarnju kavu, čitate knjigu, uživate u večernjem povjetarcu ili jednostavno punite baterije tijekom toplih ljetnih dana? Ako je odgovor potvrdan, pozivamo vas da fotografiju tog mjesta podijelite s nama!

Net.hr pokreće Kreativni nagradni natječaj ''Ljeto u hladu'', kojim želimo pronaći najljepše i najinspirativnije kutke za ljetno opuštanje diljem Hrvatske. Bilo da se radi o zelenoj oazi na balkonu, ugodnoj terasi prepunoj cvijeća ili skrivenom vrtnom kutku u kojem pronalazite mir, želimo vidjeti kako izgleda vaše idealno mjesto za uživanje u ljetu.

Kako sudjelovati?

Sudjelovanje je jednostavno:

Fotografirajte svoj omiljeni kutak za ljetno opuštanje.

Pošaljite fotografiju putem objave na Facebook stranici Net.hr-a .

. Pričekajte objavu i držite palčeve!

Tijekom trajanja natječaja redovito ćemo objavljivati galerije najljepših fotografija koje nam pošaljete baš vi. Tako ćete moći zaviriti u inspirativne prostore drugih sudionika i možda pronaći ideju za uređenje vlastite ljetne oaze.

Vrijedne nagrade za najljepše fotografije

Po završetku natječaja stručni žiri sastavljen od urednika Net.hr-a odabrat će tri najljepše, najkreativnije i najinspirativnije fotografije.

Autori odabranih fotografija osvojit će vrijedne nagrade, a njihove će fotografije biti posebno predstavljene na Net.hr-u.

Inspirirajte i budite inspirirani

Ljeto je vrijeme opuštanja, druženja i uživanja na otvorenom, a upravo su mali, pažljivo uređeni kutci često mjesta na kojima nastaju najljepši trenuci. Zato nam pokažite svoj komadić hlada, mjesto na kojem se osjećate najbolje i podijelite svoju ljetnu priču s nama i drugim čitateljima.

Pripremite fotoaparat ili mobitel, pronađite najbolji kadar i uključite se u natječaj ''Ljeto u hladu''.

Veselimo se vašim fotografijama i jedva čekamo vidjeti gdje provodite najljepše ljetne trenutke!

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