Oni su najslađi navijači: Pokušajte pogledati galeriju i ne nasmiješiti se

Svjetsko prvenstvo 2026. baš se zahuktalo, a nogometna euforija zahvatila je navijače diljem Hrvatske. Oni su odlučili u navijanje za Vatrene uključiti i svoje preslatke kućne ljubimce. Psi, mačke, papige i brojni drugi ljubimci ovih su dana ponosno nosili hrvatske dresove, šalove i kockaste rekvizite te zajedno s vlasnicima pratili dvoboj Hrvatske i Engleske.

Poslali ste nam brojne fotografije vaših preslatkih navijača koji su vjerno pokazali kako se bodri Vatrene. Neki su pozirali u punoj navijačkoj opremi, dok su drugi osvojili simpatije neodoljivim reakcijama tijekom utakmice. Ljubimci su još jednom dokazali da su ravnopravni članovi obitelji i nezaobilazan dio svih događaja pa tako i sudjelovanja u velikim sportskim događajima.

Vaše fotografije malo koga mogu ostaviti ravnodušnima. Izdvojili smo njih 50 najslađih koje možete pogledati u galeriji.