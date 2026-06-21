Od ljubavi sa srpskom influencericom do svjetske slave: Eloy Room postao senzacija SP-a

Golman Eloy Room (37) preko noći je postao jedna od najvećih priča Svjetskog prvenstva 2026. godine nakon što je u susretu protiv Ekvador upisao čak 15 obrana i odveo svoju reprezentaciju do povijesnog remija 0:0. Time je Curaçao osvojila prvi bod u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima.

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Za 37-godišnjeg vratara, koji trenutačno brani za Miami FC, ovo je najveći trenutak karijere. Rođen u Nizozemskoj, odlučio je nastupati za Curaçao preko očevih korijena, a upravo je on bio jedan od ključnih igrača na putu reprezentacije prema prvom plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Nakon utakmice Room nije želio isticati vlastiti rekord, naglasivši da je riječ o uspjehu cijele momčadi. Ipak, nogometni svijet brzo je prepoznao veličinu njegova nastupa. Brojni mediji i analitičari već ga nazivaju jednom od najvećih vratarskih izvedbi u povijesti svjetskih prvenstava.

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Ljubi jednu od najpoznatijih srpskih influencerica

Dok je Eloy Room na terenu ispisivao povijest svjetskih prvenstava, veliku podršku imao je i na tribinama. Uz njega je tijekom cijelog prvenstva njegova supruga, poznata regionalna influencerica Zorana Room ex. Jovanović (36), koju javnost poznaje pod imenom Zorannah. Njihova ljubavna priča započela je 2023. godine nakon što su se upoznali putem aplikacije za upoznavanje namijenjene poznatim osobama. Nakon višednevne komunikacije na daljinu, veza se brzo razvila, a par je ubrzo započeo zajednički život.

Zorannah se smatra jednom od pionirki influenserske scene na Balkanu. Još početkom 2010-ih među prvima je na ovim prostorima izgradila karijeru modnog i lifestyle blogera te kasnije kreatora sadržaja na društvenim mrežama, stekavši milijunsku publiku i status jedne od najprepoznatljivijih regionalnih digitalnih zvijezda.

Tijekom Svjetskog prvenstva posebno se istaknula kao najveća podrška suprugu. Nakon teškog poraza Curaçaa od Njemačke javno je stala u njegovu obranu, ističući koliko je već sam plasman reprezentacije na svjetsku smotru povijesni uspjeh.