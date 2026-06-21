FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVIJEST JE ISPISANA /

Čovjek je čudo! Vratar Curacaa srušio nevjerojatan rekord svjetskih prvenstava

Čovjek je čudo! Vratar Curacaa srušio nevjerojatan rekord svjetskih prvenstava
×
Foto: Du Yu/Xinhua News/Profimedia

Krenuo je Room već u trećoj minuti kada je obranio čistu šansu Valencije 1 na 1

21.6.2026.
4:05
Sportski.net
Du Yu/Xinhua News/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Vratar Curacaa Eloy Room ispisao je povijest! U utakmici drugog kola skupine E protiv Ekvadora oborio je rekord svjetskih prvenstava po broju obrana. Bila je to povijesna utakmica za cijeli Curacao jer su došli do prvog boda ikada na SP i nakon što su postali najmanja zemlja koja je nastupila na SP-u, sada su i najmanja koja ima bod.

Pao je rekord Tima Howarda koji je u osmini finala u Brazilu 2014. skupio 16 obrana  protiv Belgije, ali je to napravio u 120 minuta dok je nakon 90 minuta imao 12 obrana. Room je protiv Ekvadora skupio čak 15. Time je srušen dosadašnji najbolji učinak u 90 minuta koji je do sada držao peruanski vratar Ramon Quiroga koji je 1978. protiv Nizozemske skupio 13 obrana.

Krenuo je Room već u trećoj minuti kada je obranio čistu šansu Valencije 1 na 1. Tada je najavio jednu veliku večer. Ekvadorci su ga onda razbranili nekim lakšim udarcima, a što je radio u drugom poluvremenu Room graniči s nemogućim. Skidao je sve po redu, udarce iz blizine, iz daljine, glavom i na kraju svoju momčad doveo do povijesnog boda.

CuracaoSvjetsko Prvenstvo 2026.RekordEkvador
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike