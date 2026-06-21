Čovjek je čudo! Vratar Curacaa srušio nevjerojatan rekord svjetskih prvenstava

Vratar Curacaa Eloy Room ispisao je povijest! U utakmici drugog kola skupine E protiv Ekvadora oborio je rekord svjetskih prvenstava po broju obrana. Bila je to povijesna utakmica za cijeli Curacao jer su došli do prvog boda ikada na SP i nakon što su postali najmanja zemlja koja je nastupila na SP-u, sada su i najmanja koja ima bod.

Pao je rekord Tima Howarda koji je u osmini finala u Brazilu 2014. skupio 16 obrana protiv Belgije, ali je to napravio u 120 minuta dok je nakon 90 minuta imao 12 obrana. Room je protiv Ekvadora skupio čak 15. Time je srušen dosadašnji najbolji učinak u 90 minuta koji je do sada držao peruanski vratar Ramon Quiroga koji je 1978. protiv Nizozemske skupio 13 obrana.

Krenuo je Room već u trećoj minuti kada je obranio čistu šansu Valencije 1 na 1. Tada je najavio jednu veliku večer. Ekvadorci su ga onda razbranili nekim lakšim udarcima, a što je radio u drugom poluvremenu Room graniči s nemogućim. Skidao je sve po redu, udarce iz blizine, iz daljine, glavom i na kraju svoju momčad doveo do povijesnog boda.