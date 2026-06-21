Predsjednik nogometnog saveza plaćao hotele i avione ljubavnicama novcem saveza

Predsjednik Brazilskog nogometnog saveza (CBF), Samir Xaud, došao je u središte pozornosti u Brazilu jer je novac saveza koristio u ilegalne svrhe.

Naime, kako prenosi brazilski portal Leodias, Xaud je koristio financije saveza kako bi plaćao letove svojim ljubavnicama iako je već 20 godina u braku. Samir Xaud nalazi se u SAD-u na Svjetskom prvenstvu, a brazilski su kolege iskopali kako je s njim u hotelu ranije bila i Camila Cristina Andrade poslovna žena u fitness sektoru i, navodno, Xaudova ljubavnica.

Par je uhvaćen na večeri u restoranu na Manhattanu, a lokaciju su napustili koristeći unajmljeni automobil koji je služio predsjedniku CBF-a tijekom njegovog boravka u gradu. To se događalo nekoliko dana prije SP-a kada je brazilska ženska reprezentacija igrala u New Yorku protiv SAD-a, a nekoliko dana kasnije Xaud je prisustvovao otvorenju SP-a u Mexico Cityju u društvu svoje supruge Natalije.

Ovo nije prvi put da se predsjedniku saveza prišivaju ovakve optužbe. Prošlog prosinca, digitalna influencerica i farmaceutica Tamires Fernandes Barcellos, poznata kao Tata Barcellos, putovala je iz Rio de Janeira u Dohu u Kataru kako bi prisustvovala finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Flamenga i PSG-a, a i njezin hotelski smještaj i let je plaćen novcem brazilskog saveza.

Brazilski nogometni savez (CBF) izjavio je portalu Leodias da će u zadanom roku predstaviti detalje i pojašnjenja u vezi s troškovima.