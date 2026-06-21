FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDAL TIJEKOM SP-A /

Predsjednik nogometnog saveza plaćao hotele i avione ljubavnicama novcem saveza

Predsjednik nogometnog saveza plaćao hotele i avione ljubavnicama novcem saveza
×
Foto: Brazil Photo Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ovo nije prvi put da se predsjedniku saveza prišivaju ovakve optužbe

21.6.2026.
3:10
Sportski.net
Brazil Photo Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik Brazilskog nogometnog saveza (CBF), Samir Xaud, došao je u središte pozornosti u Brazilu jer je novac saveza koristio u ilegalne svrhe.

Naime, kako prenosi brazilski portal Leodias, Xaud je koristio financije saveza kako bi plaćao letove svojim ljubavnicama iako je već 20 godina u braku. Samir Xaud nalazi se u SAD-u na Svjetskom prvenstvu, a brazilski su kolege iskopali kako je s njim u hotelu ranije bila i Camila Cristina Andrade poslovna žena u fitness sektoru i, navodno, Xaudova ljubavnica. 

Par je uhvaćen na večeri u restoranu na Manhattanu, a lokaciju su napustili koristeći unajmljeni automobil koji je služio predsjedniku CBF-a tijekom njegovog boravka u gradu. To se događalo nekoliko dana prije SP-a kada je brazilska ženska reprezentacija igrala u New Yorku protiv SAD-a, a nekoliko dana kasnije Xaud je prisustvovao otvorenju SP-a u Mexico Cityju u društvu svoje supruge Natalije

Ovo nije prvi put da se predsjedniku saveza prišivaju ovakve optužbe. Prošlog prosinca, digitalna influencerica i farmaceutica Tamires Fernandes Barcellos, poznata kao Tata Barcellos, putovala je iz Rio de Janeira u Dohu u Kataru kako bi prisustvovala finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Flamenga i PSG-a, a i njezin hotelski smještaj i let je plaćen novcem brazilskog saveza.

Brazilski nogometni savez (CBF) izjavio je portalu Leodias da će u zadanom roku predstaviti detalje i pojašnjenja u vezi s troškovima.

Brazilski Nogometni SavezSvjetsko Prvenstvo 2026.Ljubavnica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike