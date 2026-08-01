Ovo su najgori znakovi na internetu: Astrolozi tvrde da oni izazivaju najviše frustracija

Svake godine, prvog kolovoza, obilježavamo Svjetski dan interneta, slaveći tehnologiju koja je iz temelja preoblikovala našu stvarnost.

World Wide Web, zamisao britanskog znanstvenika Tima Berners-Leeja, stvoren je kako bi znanstvenicima olakšao dijeljenje podataka, no prerastao je u globalnu pozornicu na kojoj se svakodnevno isprepliću milijarde ljudskih priča, ideja i, neizbježno, karaktera.

Internet je postao ogledalo društva, mjesto gdje do izražaja dolaze ne samo naše najbolje, već i one najizazovnije osobine. U tom digitalnom univerzumu, baš kao i u stvarnom životu, neki ljudi jednostavno ostavljaju lošiji dojam od drugih. Astrologija, premda je mnogi smatraju samo zabavom, nudi zanimljiv uvid u arhetipove ponašanja, otkrivajući zašto su neki horoskopski znakovi skloniji stjecanju negativne reputacije u online svijetu.

Ne radi se o moralnoj osudi, već o obrascima ponašanja koji se u digitalnoj komunikaciji često pogrešno tumače. Izdvojili smo četiri znaka koji, prema astrološkim analizama, najčešće izazivaju frustraciju, nerazumijevanje i sukobe na internetu.

Blizanci: dvolični komunikator ili samo neshvaćeni genij?

Gotovo da ne postoji astrološka rasprava o "najomraženijim" znakovima u kojoj Blizanci ne zauzimaju prvo mjesto. Njihova dualna priroda, koja im omogućuje nevjerojatnu prilagodljivost, duhovitost i sposobnost sagledavanja problema iz više kutova, u online svijetu često postaje njihov najveći neprijatelj.

Dok drugi istinu vide kao čvrstu i nepromjenjivu, blizanci razumiju da različita stajališta mogu istovremeno biti valjana. Međutim, ta ista mentalna agilnost manifestira se kroz brze promjene mišljenja i stavova, što sugovornici u internetskim raspravama doživljavaju kao dvoličnost i nepouzdanost. Njihov komunikacijski stil dodatno pogoršava situaciju.

Poznati su kao jedan od najgorih znakova za dopisivanje jer im pažnja istovremeno leti u tisuću smjerova. Mogu započeti razgovor s vama, ali usred rečenice prebaciti se na gledanje videa, odgovaranje na drugi komentar i planiranje večernjeg izlaska.

Posljedica? Ostavljaju vas "na seenu" satima, ponekad i danima, a kad napokon odgovore, to je često kratka poruka od jedne riječi koja odaje dojam potpune nezainteresiranosti. Za blizance je problem u tome što žive isključivo u sadašnjem trenutku; ako niste fizički s njima, teško im je održati povezanost.

Foto: Generirao UI

Škorpion: majstor online intriga i psiholoških igara

Pod vladavinom Plutona, planeta transformacije i tame, škorpion u drugima izaziva duboke i intenzivne reakcije. Njihova magnetska i misteriozna energija neke privlači, dok druge odbija, ostavljajući dojam proračunate, osuđujuće i opasne osobe. Ta reputacija ih prati i na internetu, gdje se često profiliraju kao majstori psiholoških igara i online spletki.

Škorpion rijetko inicira sukob, ali ako se osjeti napadnutim ili izdanim, njegova osveta bit će pomno isplanirana, hladna i nemilosrdna. U online raspravama koriste svoju nevjerojatnu intuiciju kako bi "pročitali" sugovornika, detektirali njegove slabosti i strahove te ih iskoristili protiv njega. Ne libe se ciničnih primjedbi, pasivne agresije i podsjećanja na stare grijehe.

Priznavanje vlastite pogreške za njih je znak slabosti, stoga će do samog kraja braniti svoje stavove, čak i ako su svjesni da nisu u pravu.

Njihova sposobnost da dugo pamte nepravdu čini ih jednim od najtežih protivnika u digitalnoj areni. Zamjerite li se škorpionu na nekom forumu, budite sigurni da to nije zaboravio i da samo čeka pravi trenutak da vam vrati.

Ovan: impulzivni ratnik digitalnih bojišta

Kao prvi znak Zodijaka, kojim vlada Mars, planet rata, Ovan je čista, nefiltrirana energija. Njihov strastveni duh i natjecateljska priroda čine ih rođenim vođama, ali u online okruženju ta ista energija često se pretvara u impulzivnost i agresiju.

Ovan nema filtera; on će bez oklijevanja reći sve što misli, ne mareći previše za tuđe osjećaje. Iako rijetko imaju zle namjere, njihova brutalna iskrenost može biti teška za progutati.

U internetskim raspravama su neumoljivi. Ne bježe od sukoba, štoviše, uživaju u njemu. Spremni su ući u "rat komentarima" na društvenim mrežama oko najbanalnijih tema, jednostavno zato što vole izazov. Njihova komunikacija je direktna i često konfrontacijska. Loši su u redovitom dopisivanju jer prioritete daju trenutnim uzbuđenjima, što može uključivati i žustru raspravu sa strancem na Facebooku.

Za razliku od škorpiona koji kuje planove, ovan djeluje u trenutku. Ako ga isprovocirate, njegov odgovor će biti trenutačan, oštar i bez ikakvog uvijanja, što ga čini jednim od najstrašnijih, iako kratkotrajnih, online protivnika.

Foto: Generirao UI

Jarac: hladni strateg koji ne oprašta i ne zaboravlja

Na prvi pogled, Jarac djeluje kao najozbiljniji i najstabilniji znak. Pod vladavinom Saturna, planeta karme i discipline, oni su odgovorni, ambiciozni i pouzdani.

Međutim, njihova prizemljena priroda ima i svoju mračnu stranu. U online svijetu, Jarac može djelovati emocionalno distancirano, hladno i proračunato. Visoki standardi koje postavljaju sebi i drugima često se čine nedostižnima, a svaku kritiku na svoj račun doživljavaju vrlo osobno. Uz Škorpiona, slove za najveće zlopamtilo Zodijaka.

Ako ste im se zamjerili, osobito ako ste ugrozili njihov profesionalni status ili autoritet, spremni su godinama čekati priliku za osvetu. U raspravama koriste logiku, činjenice i discipliniran pristup kako bi nadjačali protivnika.

Ne troše vrijeme na neformalno čavrljanje; njihova online komunikacija je najčešće svrsishodna i vezana uz posao ili konkretne dogovore. Smatraju da je dopisivanje o svakodnevnim stvarima gubitak dragocjenog vremena.

Njihova sposobnost da postave zamke iz predostrožnosti, ako vas dožive kao konkurenciju, čini ih tihim, ali iznimno opasnim sudionikom digitalnog svijeta.