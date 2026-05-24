FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRO POGLEDAJTE /

Ova zagonetka zaludjela je internet: Rješenje je pametnije nego što mislite, pokušajte otkriti

Ova zagonetka zaludjela je internet: Rješenje je pametnije nego što mislite, pokušajte otkriti
×
Foto: Reddit

Tisuće ljudi pokušale su pronaći skrivenog psa među desecima mačaka, no tek su rijetki shvatili genijalnu foru koja se krije iza viralne Reddit zagonetke

24.5.2026.
6:19
Antonela Ištvan
Reddit
VOYO logo
VOYO logo

Internet je prepun vizualnih zagonetki i izazova, no rijetko koji uspije zaokupiti pažnju tisuća ljudi kao što je to uspjela objava na popularnoj Reddit stranici r/FindTheSniper.

Korisnik pod imenom "SpreadScary8167" postavio je jednostavan, ali genijalan zadatak: u mreži ispunjenoj desecima fotografija mačaka, pronađite jednog psa. Objava pod naslovom "Pronađi psića!" brzo je postala internetska senzacija.

F - Find the pooch!
by u/SpreadScary8167 in FindTheSniper

Više od obične igre skrivača

Na prvi pogled, zadatak se čini kao klasičan test oštrog oka. Slika prikazuje mrežu s koordinatama, ispunjenu licima mačaka različitih pasmina i boja.

Među njima se skriva "čovjekov najbolji prijatelj na tajnom zadatku", kako je autor objave duhovito napisao. Objava je u kratkom roku prikupila gotovo pet tisuća glasova i skoro dvije tisuće komentara, a korisnici su se bacili u potragu.

Zanimljivo rješenje

Međutim, rješenje nije bilo samo u pažljivom promatranju. Ključ zagonetke leži u domišljatoj igri riječi. Pas se, naime, nalazi na koordinati K9.

Za one koji nisu upoznati, "K9" je fonetski izgovor engleske riječi "canine" (pseći), a ujedno je i česta oznaka za policijske pseće jedinice. Ovaj pametni detalj izazvao je val oduševljenja u komentarima.

Ova zagonetka zaludjela je internet: Rješenje je pametnije nego što mislite, pokušajte otkriti
Foto: Reddit

"Vidio sam što si napravio. Pametno", "Trebao sam znati... K9", i "Sjajno odigrano, OP", samo su neke od reakcija. Mnogi su priznali da su se pošteno nasmijali kada su shvatili o čemu se radi, a jedan je korisnik jednostavno napisao: "Sve što vidim je dobra fora".

ZagonetkaInternetRedditRješenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike