Ova zagonetka zaludjela je internet: Rješenje je pametnije nego što mislite, pokušajte otkriti

Internet je prepun vizualnih zagonetki i izazova, no rijetko koji uspije zaokupiti pažnju tisuća ljudi kao što je to uspjela objava na popularnoj Reddit stranici r/FindTheSniper.

Korisnik pod imenom "SpreadScary8167" postavio je jednostavan, ali genijalan zadatak: u mreži ispunjenoj desecima fotografija mačaka, pronađite jednog psa. Objava pod naslovom "Pronađi psića!" brzo je postala internetska senzacija.

Više od obične igre skrivača

Na prvi pogled, zadatak se čini kao klasičan test oštrog oka. Slika prikazuje mrežu s koordinatama, ispunjenu licima mačaka različitih pasmina i boja.

Među njima se skriva "čovjekov najbolji prijatelj na tajnom zadatku", kako je autor objave duhovito napisao. Objava je u kratkom roku prikupila gotovo pet tisuća glasova i skoro dvije tisuće komentara, a korisnici su se bacili u potragu.

Zanimljivo rješenje

Međutim, rješenje nije bilo samo u pažljivom promatranju. Ključ zagonetke leži u domišljatoj igri riječi. Pas se, naime, nalazi na koordinati K9.

Za one koji nisu upoznati, "K9" je fonetski izgovor engleske riječi "canine" (pseći), a ujedno je i česta oznaka za policijske pseće jedinice. Ovaj pametni detalj izazvao je val oduševljenja u komentarima.

Foto: Reddit

"Vidio sam što si napravio. Pametno", "Trebao sam znati... K9", i "Sjajno odigrano, OP", samo su neke od reakcija. Mnogi su priznali da su se pošteno nasmijali kada su shvatili o čemu se radi, a jedan je korisnik jednostavno napisao: "Sve što vidim je dobra fora".