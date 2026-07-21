Kraj srpnja puni novčanike ovim znakovima: Jedan bi mogao doživjeti pravi financijski jackpot

Srpanj 2026. započeo je s astrološkom turbulencijom. Retrogradni Merkur usporavao je planove, a napeti planetarni aspekti unosili su dozu nepredvidivosti i činili da se svaki korak naprijed čini kao veliki napor.

No, kako se mjesec bliži kraju, kozmička pozornica priprema se za dramatičan preokret. Posljednji tjedan donosi olakšanje i otvara vrata prilikama koje su se do sada činile dalekima.

Završetak Merkurove retrogradnosti 23. srpnja i ulazak Sunca u Lava dan ranije označavaju promjenu energije, a sve kulminira 29. srpnja, danom koji astrolozi nazivaju najsretnijim u godini. Za četiri horoskopska znaka, ovo nije samo kraj mjeseca - to je početak novog, prosperitetnijeg poglavlja.

Rak: Neočekivani dobici na pragu su najbolje godine

Za rakove, kraj srpnja donosi astrološki događaj koji se događa jednom u desetljeću. Fokus je na 29. srpnju, kada se Sunce i Jupiter, planet ekspanzije, susreću u Lavu, direktno aktivirajući vaše polje novca i osobnih resursa.

Prema pisanju portala Your Tango, ovaj tranzit, poznat kao "Jupiter cazimi", smatra se izuzetno sretnim za materijalna pitanja. Možete očekivati neočekivani bonus, povišicu ili priliku za ulaganje koja donosi brzi povrat.

Najvažnije je što ovaj događaj označava početak iznimno uspješne godine koja će trajati sve do srpnja 2027., jer Jupiter ostaje u vašem financijskom sektoru. Svemir vas potiče da prepoznate svoju vrijednost i hrabro prihvatite prilike koje stižu.

Pun Mjesec istog dana dodatno osvjetljava vaše zajedničke resurse, sugerirajući da bi se i partnerova financijska situacija mogla značajno poboljšati, donoseći stabilnost cijelom kućanstvu.

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Lav: Vrijeme je da vaša karizma donese profit

Kada Sunce, vaš vladar, uđe u vaš znak 22. srpnja, osjetit ćete nalet energije, samopouzdanja i karizme, što prirodno privlači pozitivne okolnosti. Prava magija, međutim, događa se 29. srpnja, kada se Sunce spaja s velikodušnim Jupiterom upravo u vašem znaku. Ovaj tranzit prelijeva sreću na sve što dotaknete, posebno na osobne i kreativne projekte.

To je idealan dan za preuzimanje rizika, predstavljanje važne ideje, traženje povišice ili pokretanje projekta o kojem ste sanjali. Jupiterov boravak u vašem znaku tijekom iduće godine označava razdoblje osobnog rasta bez presedana, a kraj srpnja je vaša svečana inauguracija.

Astrološka energija potiče vas da živite hrabro i strastveno, shvaćajući da novac može biti alat koji vam omogućuje da u potpunosti uživate u životu. Uspjeh neće doći ako ostanete u pozadini; istupite i preuzmite vodstvo.

Jarac: Inovacije postaju ključ financijske sigurnosti

Vaša posvećenost i strpljenje konačno će biti nagrađeni. Dok ste vjerojatno naporno radili bez trenutnog priznanja, kozmički događaji krajem srpnja pokreću dugoročne promjene.

Ključni trenutak je 26. srpnja, kada Sjeverni čvor, točka sudbine, ulazi u Vodenjaka i vaše polje financija. Time započinje faza ekonomskog rasta koja će trajati do 2028. godine, potičući vas da redefinirate pojam financijske sigurnosti.

Tradicionalni put do uspjeha više nije jedini. Svemir vas izaziva da prihvatite inovativne načine zarade, poput pasivnog prihoda, partnerstava ili projekata koji su usklađeni s vašom svrhom. Pun Mjesec u Vodenjaku 29. srpnja dodatno će osvijetliti ovu temu, donoseći ključnu odluku koja vas gura naprijed.

Retrogradnost vašeg vladara Saturna, također od 26. srpnja, traži da preispitate dugoročne ciljeve, osiguravajući da su temelji na kojima gradite budućnost čvrsti.

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Ribe: Vrijednost koju gradite u sebi privlači bogatstvo

Put do financijskog obilja za vas vodi kroz unutarnju transformaciju. Cijeli mjesec, s retrogradnim Neptunom u vašem polju vrijednosti, pozivao vas je na duboko preispitivanje. Kada se 26. srpnja i Saturn pridruži retrogradnom hodu, započinje ključno razdoblje u kojem gradite novu razinu samopouzdanja.

Ovo nije period iznenadnog dobitka, već dubokog razumijevanja vlastite vrijednosti. Shvaćate gdje ste se podcjenjivali ili dopuštali da vas strah vodi u odlukama. Kraj srpnja je prekretnica u kojoj počinjete vjerovati da zaslužujete više. Umjesto da novac definira tko ste, vaša novopronađena samosvijest počet će privlačiti bogatstvo.

Proces će kulminirati u prosincu, kada planeti krenu direktno, no temelji se postavljaju sada. Pun Mjesec 29. srpnja u vašoj kući podsvijesti potiče vas da otpustite stare strahove vezane uz novac, čime otvarate prostor za novo obilje koje dolazi iznutra.