Završava retrogradni Merkur, a ova četiri znaka čekaju novi problemi: Najteže im tek dolazi

Nakon tri tjedna komunikacijskih nesporazuma, tehnoloških kvarova i neočekivanih povrataka duhova iz prošlosti, jedno od najizazovnijih astroloških razdoblja u godini bliži se kraju.

Retrogradni Merkur u osjećajnom znaku Raka, koji je trajao od 29. lipnja, završava svoj prividni hod unatrag 23. srpnja 2026. godine.

Ovaj tranzit nije bio samo običan period zastoja; njegov boravak u Raku, znaku koji vlada domom, obitelji i našim najdubljim emocijama, dao mu je posebnu težinu, tjerajući nas da se suočimo s neriješenim pitanjima iz prošlosti i preispitamo temelje na kojima gradimo osjećaj sigurnosti.

Dok se energija polako bistri, olakšanje neće doći svima jednako. Za četiri znaka Zodijaka, kraj ove faze označava tek početak primjene važnih lekcija.

Srpanj u znaku emocionalnog iscjeljenja

Cijeli srpanj obilježen je dubokom, reflektivnom i transformativnom energijom. Počeo je pod vladavinom sezone raka, držeći emocije na visokoj razini osjetljivosti, dok je retrogradni Merkur usporio komunikaciju i vanjski zamah. Prema riječima američke astrologinje Lise Stardust, ovaj period potaknuo je sve nas na ponovnu procjenu važnih životnih područja.

Mitologija raka, povezana s grčkom božicom Mjeseca Selenom, simbolizira intuiciju, snove i skriveni emocionalni svijet. To nije znak slabosti, već snage potrebne da se osjeća duboko, a istovremeno štiti srce.

Osim Merkurovog direktnog hoda, srpanj donosi i druge važne kozmičke događaje. Mladi Mjesec u Raku 14. srpnja ponudio je duboki emocionalni reset, posebno vezan za dom i iscjeljenje.

Sunce 23. srpnja ulazi u Lava, budeći samopouzdanje i kreativnost, dok Pun Mjesec u Vodenjaku 29. srpnja donosi jasnoću oko identiteta i budućnosti. Jedan od najvažnijih pomaka godine događa se 27. srpnja, kada Sjeverni Mjesečev čvor ulazi u Vodenjaka, označavajući početak velike karmičke tranzicije s tema emocionalnog prepuštanja prema inovacijama i autentičnosti.

Mjesec smo započeli emocionalno zamišljeni, a završavamo ga probuđeni. Za četiri horoskopska znaka ovaj je tranzit bio posebno intenzivan, testirajući njihove definicije sigurnosti i sposobnost iscjeljivanja prošlosti.

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Ovan: Preuređenje doma i duše

Za vatrene i inače nezaustavljive ovnove, ovo je razdoblje donijelo fokus na četvrtu kuću horoskopa, koja se odnosi na dom, obitelj i unutarnji život.

Retrogradni Merkur potaknuo ih je na "preuređenje kućnog fronta", prisiljavajući ih da se pozabave tinjajućim obiteljskim problemima i stvore jači osjećaj stabilnosti. Mnogi ovnovi osjećali su se kao da njihove riječi, inače oštre i direktne, sada prolaze kroz filter emocija, što je moglo dovesti do frustracija i osjećaja da ih nitko ne čuje.

Tjeskoba se mogla pojačati i zbog rastućeg popisa obaveza. Prema portalu AstroStyle, kraj retrogradnog ciklusa donosi im priliku da konačno raščiste zrak, govore svoju istinu s više empatije i riješe nesporazume koji su narušavali kućni mir. Sada je vrijeme za postavljanje čvrstih temelja za budućnost.

Rak: Ponovno otkrivanje sebe

Budući da se cijela kozmička drama odvijala u njihovu znaku, rakovi su bili u epicentru transformacije. Ovaj period za njih je značio "ponovno izmišljanje sebe".

Umjesto da se opiru promjenama, potaknuti su da prihvate ovo vrijeme kao priliku za osobni rast i emocionalnu obnovu. Kreativna i osobna sloboda postale su im iznimno važne. Iako su se mogle pojaviti fantastične nove ideje, impulzivno djelovanje moglo je dovesti do problema.

Mnogi su se rakovi morali suočiti sa starim obrascima i nesigurnostima koje su dugo gurali pod tepih. Sada, s direktnim Merkurom, izlaze iz svog oklopa s novom jasnoćom o tome tko su i što žele.

Ovo je prilika da redefiniraju svoj identitet i svijetu pokažu svoju autentičnu, iako ranjivu, stranu.

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Vaga: Revizija javnog imidža i karijere

Za vage, koje teže skladu i ravnoteži, retrogradni Merkur uzburkao je njihovu desetu kuću karijere i javnog života. Fokus je bio na "poboljšanju javnog imidža". Moguće je da su se pojavili nesporazumi s kolegama, kašnjenja u projektima ili da su morali preispitati svoje dugoročne profesionalne planove.

Ovaj period donio im je priliku da se zapitaju kako drugi percipiraju njihov rad i postignuća. Umjesto da odluke donose sami, vage su bile potaknute da zatraže pomoć i savjet od suradnika i mentora.

Kraj retrogradnog hoda donosi im priliku da s novom perspektivom pristupe svojoj karijeri, redefiniraju ciljeve i iskoriste lekcije naučene kroz izazove kako bi izgradili bolju profesionalnu budućnost.

Jarac: Testiranje partnerskih odnosa

Kao znak suprotan raku, jarčevi su intenzivno osjetili ovaj tranzit u svojoj sedmoj kući partnerstva. Ravnoteža između odgovornosti i brige o sebi postala je ključna tema. Mnogi su shvatili da previše daju drugima, a zanemaruju vlastite potrebe.

Retrogradni Merkur donio je na površinu neizgovorene probleme u vezama, tjerajući ih na preispitivanje komunikacije s partnerima, kako poslovnim tako i privatnim.

Moguće je da su se u njihovim životima ponovno pojavile osobe iz prošlosti, nudeći priliku za zatvaranje starih priča. S direktnim kretanjem Merkura, jarčevi sada imaju priliku primijeniti naučeno, postaviti zdravije granice i izgraditi odnose na iskrenijim i stabilnijim temeljima.