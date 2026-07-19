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Astrologinja za Net.hr prognozirala finale Svjetskog prvenstva: Otkrila i pobjednika

Astrologinja za Net.hr prognozirala finale Svjetskog prvenstva: Otkrila i pobjednika
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Foto: Profimedia

Uoči velikog finala Svjetskog prvenstva, astrologinja Anđelka Subašić otkrila je što zvijezde predviđaju za dvoboj Španjolske i Argentine te tko bi prema njezinoj prognozi mogao podići pobjednički pehar

19.7.2026.
15:28
Lorena Motik
Profimedia
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Oči cijelog nogometnog svijeta danas će biti uprte u New Jersey, gdje će se odigrati veliko finale Svjetskog prvenstva. Za najprestižniji trofej u svjetskom nogometu borit će se dvije reprezentacije koje su tijekom turnira pokazale vrhunsku kvalitetu - Španjolska i Argentina. 

Uoči spektakla koji s nestrpljenjem iščekuju milijuni navijača, sve se češće postavlja pitanje - tko je bliži naslovu svjetskog prvaka? 

Dok analitičari uspoređuju statistiku, formu i taktiku, mi smo kontaktirali astrologinju Anđelku Subašić koja nam je otkrila kome su zvijezde sklonije u borbi za naslov svjetskog prvaka.

Astrologinja za Net.hr prognozirala finale Svjetskog prvenstva: Otkrila i pobjednika
Foto: Profimedia

Iznimno napeta utakmica

Na samom početku svoje astrološke prognoze Anđelka je istaknula kako zvijezde ukazuju na iznimno napetu i borbenu utakmicu.

"Utakmica obiluje sa strasti i maksimalnim zalaganjem ili igri 'na sve ili ništa. Oni koji ne kalkuliraju, već se maksimalno trude dobit će nagradu", započela je Anđelka svoju prognozu.

Kome su zvijezde sklonije?

Iako obje reprezentacije imaju snažne adute i očekuje se neizvjesna utakmica, Anđelka je otkrila kojoj momčadi zvijezde ipak daju blagu prednost u borbi za naslov svjetskog prvaka.

"Na kraju će Argentina biti na postolju. Enzo Fernandez će biti junak nacije. Messi u svakom slučaju dobiva nagradu i slavi na najjače. Španjolci će također biti ponosni na svoju reprezentaciju, na Williamsa, Yamala i ostale", zaključila je.

Anđelka SubašićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Astrologija
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