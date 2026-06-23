Astrologinja otkrila šokantnu prognozu Hrvatske protiv Paname: 'Voljela bih da griješim'

Nakon poraza Hrvatske od Engleske 4:2, Vatreni večeras u Torontu imaju novu priliku za povratak na pobjednički put. U ranim jutarnjim satima, točnije u 1:00 po našem vremenu, Hrvatska će odmjeriti snage s Panamom, a navijači diljem zemlje ponovno će biti budni uz male ekrane.

Iako je termin kasni, podrška ne izostaje, mnogi će utakmicu pratiti iz udobnosti svojih domova, na mobitelima, tabletima i televizorima, tražeći novu dozu optimizma i vjeru u dobar rezultat.

Kontaktirali smo našu astrologinju Anđelku Subašić kako bismo saznali kakav ishod večerašnje utakmice očekuje Vatrene.

Što nas čeka?

Iako su navijači puni optimizma i nade te vjeruju u pozitivan ishod večerašnje utakmice, naša astrologinja ipak donosi nešto oprezniju i drukčiju prognozu.

"Ne vidim ni radost ni optimizam ni kod reprezentacije ni kod Dalića, ali ni u naciji. Voljela bih da griješim", kazala nam je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/SP 2026.

Kaos u srpnju

Podsjetimo, astrologinja Anđelka tijekom svoje ranije prognoze za utakmicu protiv Engleske dotaknula se i šireg konteksta Svjetskog prvenstva, gdje je spomenula kako bi se najveće drame mogle odvijati upravo u srpnju.

Naime, budući da 28. lipnja Mars ulazi u Blizance, gdje se već nalazi Uran, astrologinja ističe da bi to moglo donijeti razne nemire, nesreće, eksplozije i općenito teže dane, pri čemu bi srpanj mogao biti posebno izazovan, a time i sami kraj Svjetskog prvenstva.

"Takvi aspekti često se povezuju s eksplozijama, nesrećama i naglim događajima. Kada je sve to još u kvadratu s Venerom, ne govorimo o miru. Venera inače predstavlja mir, ali kada je pod napetim aspektima, to može upućivati na nemire, sukobe i ratove", zaključila je Anđelka.