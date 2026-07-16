Navijač postao hit na mrežama: Bacio je čašu i razbio TV u trenutku kada je Argentina zabila gol

Argentina i Engleska sinoć su odigrale napetu utakmicu za plasman u finale Svjetskog prvenstva. Nakon uzbudljivih 90 minuta Argentina je slavila rezultatom 2:1, izbacila Englesku iz natjecanja i izborila mjesto u završnici turnira.

Utakmicu su s velikom pažnjom pratili brojni argentinski i engleski navijači diljem svijeta, a među njima je bio i mladić iz Moskve, Ardašer Sadikov, očito veliki zaljubljenik u nogomet. Emocije su ga, međutim, u jednom trenutku potpuno svladale.

Šokantan trenutak

Dok je Argentina zabila gol, mladić je u naletu bijesa zgrabio čašu i bacio je u televizor. Vjerojatno nije očekivao da će jedan impulzivan potez imati tako ozbiljne posljedice.

Čaša je pogodila ekran, nakon čega se polovica televizora razbila i prestala prikazivati sliku.

"Zato je Argentina pobijedila", našalio se mladić u opisu videa koji je prikupio 7,4 milijuna pregleda.

Očito nije jedini

Brojni korisnici Instagrama odmah su se uključili u raspravu i počeli komentirati snimku. Većinu je prizor dobro nasmijao, dok su neki priznali da ovaj mladić nije jedini kojem su navijačke emocije izmaknule kontroli.

U komentarima su se pojavile i slične priče o razbijenim televizorima, čašama i drugim predmetima koji su stradali tijekom napetih utakmica. Međutim, neki su ipak kritizirali ovakav postupak.

"Izašto je pukao tv prijatelju?", "Nemoj prebrzo suditi i nikad ne odustaj. Radi naporno kao Argentina", "Jučer sam izbacio televizor kad je Francuska izgubila", "Brate ti si legenda", "Zašto razbiti taj TV? Jednostavno to ne razumijem na ljudski način", pisali su.