Kamere uhvatile svađu para na tribinama, jedan potez šokirao je mreže: Predviđaju im rastavu

Svjetsko prvenstvo u nogometu bliži se završnici, a utakmice postaju sve napetije. No osim događaja na terenu, pažnju gledatelja često privuku i prizori s tribina koje kamere slučajno zabilježe.

Nakon navijačice koja je tijekom poraza Hrvatske od Portugala burno reagirala pred kamerama, društvenim mrežama sada kruži snimka jednog para s utakmice Južne Afrike i Južne Koreje, odigrane 25. lipnja.

"Kako mogu podnijeti zahtjev za razvod u ime nekog drugog?", napisali su šaljivo iznad objave.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

Velika napetost

Video je prikupio gotovo devet milijuna pregleda, a u njemu se vidi skupina južnoafričkih navijača koji mašu zastavama i napeto prate susret. Među njima se posebno istaknuo par koji, za razliku od ostalih, očito nije bio najbolje raspoložen.

Dok je žena mahala zastavom i pratila utakmicu, njezin je partner tipkao po mobitelu. U jednom trenutku okrenula se prema njemu i nešto mu prigovorila, a čini se da joj je zasmetalo što više pažnje posvećuje ekranu nego događajima na terenu.

Muškarac joj je ljutito odgovorio, pa je među njima izbila žustra rasprava. Ipak, na kraju je spremio mobitel u džep, no napetost se nije odmah smirila.

Žena je ubrzo odustala od prepirke i sjela, dok je muškarac nastavio pratiti utakmicu. Nakon nekog vremena ponovno se okrenuo prema njoj, pa su razmijenili još nekoliko oštrih riječi. Potom se ponovno okrenuo prema terenu, s hranom u ruci, i vratio se navijanju.

Rastava braka u najavi?

Tada je uslijedio neočekivan obrat. Dok je jeo i plesao na tribinama, muškarac je odjednom počeo hraniti ženu koja je stajala pokraj njega, a ona je ponuđeni zalogaj prihvatila bez oklijevanja. Njegova partnerica cijelo je vrijeme sjedila i nije reagirala.

Komentari ispod urnebesne objave na X-u nizali su se munjevitom brzinom. Mnogima nije bilo jasno što se zapravo dogodilo između para, drugi su se osvrnuli na muškarčev neobičan potez, dok su neki zaključili da im je hitno potrebna bračna terapija ili rastava.

"Što se ovdje događa??", "Bila je vrlo sretna dok nije primijetila da je zauzet svojim telefonom", "On je tako ravnodušan", "Podnesite hitan sudski zahtjev", "Snimatelj je znatiželjan", "To je samo ljubav", "Najveća svađa ovog turnira do sada, zabilježena kamerom", pisali su.