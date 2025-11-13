Svako jutro svojim susjedima nosi poruke: Žali se na buku, psa, ali jedna ih je baš pokopala

Imate li i vi one susjede koji kao da imaju misiju probuditi cijelu zgradu baš onda kad vam je slobodan dan? Od ranog jutra čuju se prepirke, lupanje vratima, povlačenje namještaja po podu, a ponekad i glazba koja trešti kao da je subota navečer, a ne sedam ujutro.

Većina ljudi u takvim situacijama ili frustrirano okreće jastuk preko glave, ili se žali prijateljima u WhatsApp grupi i prijeti da će “jednog dana stvarno nešto reći”.

Međutim jedan duhoviti susjed odlučio sve vlasnikove navike - od parkiranja do zalijevanja travnjaka, komentirati kartonima s porukama.

Video njihovog "sukoba" na simpatičan način završio je na popularnoj Instagram stranici Pubity, gdje je u kratkom vremenu privukao pažnju više od 200.000 korisnika.

Snimka prikazuje nekoliko poruka koje je susjed ostavio, a sve su uredno zabilježene nadzornom kamerom.

Od travnjaka, parkiranja, psa, pa sve do selibe

Među prvima se našla i poruka posvećena njegovom vještom, ili baš i ne tako vještom - parkiranju.

"Kad bi loše parkiranje bilo sport, ti bi bio prvak", piše na kartonu.

Sljedećom porukom dao je do znanja da ga više nego dovoljno nervira njihova galama.

"Previše ste glasni prije devet ujutro", ističe se dalje.

Nije propustio bocnuti ni zbog potpuno osušenog travnjaka.

"Zalio sam ti travnjak iz samilosti", našalio se.

Nije mu promaknulo ni to koliko su njegovi susjedi stalno budni, pa je i tome posvetio jedan natpis.

"Spavate li ikad?", upitao ih je.

Naravno, na red je došao i kućni ljubimac.

"Tvoj pas više voli mene od tebe", dodao je.

Jedna poruka posebno otvara pitanje živciraju li ga susjedi do te mjere da priželjkuje njihov odlazak iz kvarta.

"Jeste li ikad razmišljali o selidbi?", upitao ih je.

Smatraju ga legendom

Brojni korisnici nisu mogli ostati suzdržani, pa su u komentarima otkrili da ih je ovaj video dobro nasmijao. Neki su izdvojili baš jednu poruku koja im je bila najduhovitija, drugi su hvalili susjeda i njegov savršen smisao za humor, dok su treći otvoreno priznali da bi rado imali upravo takvog susjeda u svom kvartu.

"On je najtolerantniji susjed kojeg smo ikad vidjeli", "Volim pasivnu agresivnost", "Jesi li ikad razmišljao o selidbi? To je bio nokautirajući udarac", "Sviđa mi se ovaj tip", "Sviđa mi se ovo! Volio bih takvog susjeda", "Sviđa mi se on i njegov humor", "Kradem ovo kako bih iskoristio protiv svojih susjeda, koji zaslužuju ove poruke i mnoge druge", "Učinio im je nepravdu s natpisom o psu", samo su neki od komentara.