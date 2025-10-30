DO NEBA ZAHVALAN /

Mačka spasila život vlasniku! Da je pobjegla i ostavila ga, noćni san pretvorio bi se u vječni

Mačka spasila život vlasniku! Da je pobjegla i ostavila ga, noćni san pretvorio bi se u vječni
Foto: Screenshot

Nesretni vlasnik ispričao je da su i vatrogasci zaplakali za izgubljenim životinjama

30.10.2025.
13:13
Webcafe.hr
Screenshot
Muškarac iz zapadnog dijela argentinskog grada Rosarija čudom je preživio požar zahvaljujući ugrizu svoje mačke!

Naime, kako je ispričao ispred kamera, isprva je mislio da ga životinja samo uznemirava usred noći, ali ubrzo je shvatio da je osjetila nešto čudno i da ga pokušava alarmirati.

"Da me nije grizla, noćni san bi se pretvorio u vječni zbog ugljičnog monoksida", ispričao je Cesar te tome dodao da je požar  započeo na krovu njegove kuće.

"Vatra je progutala krov i ništa nije ostalo", dodao je to Cesar i naglasio da je krov bio načinjen od polistirenskog materijala zbog čega se plamen brzo i nekontrolirano širio.

U požaru je usto nažalost izgubio dva ljubimca.

"Vatrogasci su uspjeli oživjeti jednog psa, ali nisu mogli spasiti ostale. Čak su i oni bili svladani emocijama, plakali su tim za životinjama“, ispričao je Cesar, koji se potom od srca zahvalio susjedima na pomoći

"Da nije bilo njih, plamen bi se još više proširio. No, već su ugasili gotovo 80% požara prije nego što su stigli vatrogasci", naglasio je.

