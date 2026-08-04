Obrat! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla sudski zahtjev za alimentacijom: Evo detalja
Par je bio zajedno deset godina te zajedno imaju dvije kćeri, dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju
Bivša zaručnica slovenske NBA zvijezde Luke Dončića (27), Anamaria Goltes (28), odlučila je povući sudski zahtjev za određivanje uzdržavanja njihove djece, doznaje TMZ.
Prema sudskim dokumentima koje je podnijela u ponedjeljak, a do kojih je došao TMZ, Goltes je od suca u Los Angelesu zatražila da se njezin zahtjev odbaci uz mogućnost ponovnog podnošenja po potrebi.
"Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s jasnom namjerom da ovo pitanje riješimo mirnim putem i zajedničkim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece", navela je u dokumentima.
TMZ podsjeća kako je Dončić ranije zatražio odbacivanje tužbe tvrdeći da nema pravne osnove jer je podnesena u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji. Dončić i njegova odvjetnica Laura Wasser također su ustvrdili da je košarkaš pokušao nagovoriti Anamariju da se s djecom preseli u Kaliforniju, no ona je to odbila te od svibnja prošle godine s djecom živi u Sloveniji.
Par je bio zajedno deset godina te zajedno imaju dvije kćeri, dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju. TMZ je ranije objavio da su Dončić i Goltes prekinuli dugogodišnje zaruke upravo zbog udaljenosti koja ih je razdvajala, no par nije izravno govorio o razlozima prekida.