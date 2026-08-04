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DVOJE DJECE /

Obrat! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla sudski zahtjev za alimentacijom: Evo detalja

Obrat! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla sudski zahtjev za alimentacijom: Evo detalja
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Foto: Žiga Živulović jr./F.A. BOBO

Par je bio zajedno deset godina te zajedno imaju dvije kćeri, dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju

4.8.2026.
21:47
Hot.hr
Žiga Živulović jr./F.A. BOBO
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Bivša zaručnica slovenske NBA zvijezde Luke Dončića (27), Anamaria Goltes (28), odlučila je povući sudski zahtjev za određivanje uzdržavanja njihove djece, doznaje TMZ.

Prema sudskim dokumentima koje je podnijela u ponedjeljak, a do kojih je došao TMZ, Goltes je od suca u Los Angelesu zatražila da se njezin zahtjev odbaci uz mogućnost ponovnog podnošenja po potrebi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANAMARIA (@anamariagoltes)

"Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s jasnom namjerom da ovo pitanje riješimo mirnim putem i zajedničkim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece", navela je u dokumentima.

Obrat! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla sudski zahtjev za alimentacijom: Evo detalja
Foto: Victor Joly/Alamy/Profimedia

TMZ podsjeća kako je Dončić ranije zatražio odbacivanje tužbe tvrdeći da nema pravne osnove jer je podnesena u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji. Dončić i njegova odvjetnica Laura Wasser također su ustvrdili da je košarkaš pokušao nagovoriti Anamariju da se s djecom preseli u Kaliforniju, no ona je to odbila te od svibnja prošle godine s djecom živi u Sloveniji.

Obrat! Bivša zaručnica Luke Dončića povukla sudski zahtjev za alimentacijom: Evo detalja
Foto: profimedia

Par je bio zajedno deset godina te zajedno imaju dvije kćeri, dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju. TMZ je ranije objavio da su Dončić i Goltes prekinuli dugogodišnje zaruke upravo zbog udaljenosti koja ih je razdvajala, no par nije izravno govorio o razlozima prekida. 

 

Luka DončićAlimentacijaRazvodSudAnamaria Goltes
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